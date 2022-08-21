Греція вийшла з-під жорсткого фінансового контролю ЄС – криза закінчилася

Глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс у суботу, 20 серпня, привітав офіційний вихід його країни із системи зовнішнього фінансового спостереження Європейського Союзу — так званого посиленого нагляду ЄС над економікою, який діяв протягом 12 років, повідомляє DW .

20 серпня 2022 року - це "історичний день для Греції та всіх греків", заявив Міцотакіс в ефірі державного телеканалу ERT. Звільнення Греції від посиленого нагляду з боку ЄС із 20 серпня напередодні схвалили не лише міністри фінансів країн єврозони, а й комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні.

Греція на час погашення кредитів залишиться під наглядом, як і інші держави ЄС — Ірландія, Іспанія, Кіпр і Португалія, які отримували фінансову допомогу.

У Брюсселі високо оцінили зусилля Греції щодо забезпечення зростання економіки та підвищення конкурентоспроможності країни. "Сьогодні Греція закриває важкий розділ у своїй довгій і славній історії", - заявив Джентилоні. Як він зазначив, успіхи Греції тим більше похвальні, що їх було досягнуто в умовах кризи через пандемію COVID-19 та вторгнення Росії в Україну.

У свою чергу Міцотакіс наголосив, що навіть без нагляду з боку ЄС ті помилки, які призвели до тяжкої фінансової кризи в Греції, у жодному разі не повинні повторитися. З одного боку, буде підвищення заробітної плати та зниження податків, з іншого боку — це не повинно підривати зусиль для підтримки фінансової стабільності, застеріг прем'єр-міністр Греції.

Греція пережила важку фінансову кризу, яка почалася в 2010 році з боргової кризи, і в результаті під тиском своїх кредиторів змушена була запровадити жорсткі заходи економії. Греки втратили у своїй близько 25 відсотків своїх доходів.

У серпні 2018 року Греція успішно завершила третю програму зовнішньої фінансової допомоги. І тепер, як зазначив напередодні міністр фінансів Греції Христос Сайкурас, країна повертається до європейських стандартів і не є винятком у єврозоні.

Слід зазначити, що макрофінансова допомога Греції з боку ЄС становила не мільярди, а сотні мільярдів євро.

Перший пакет допомоги схвалено ЄК 3 травня 2010 року. До березня 2012 року країна отримала 72,8 мільярда євро із схвалених 107,3 млрд євро. Другий пакет допомоги Греції був схвалений 1 березня 2012 року і включав 34,5 млрд євро з першого пакета і додаткові 130 млрд євро. Другий пакет фінансової допомоги було надано під додаткові заходи жорсткої економії.