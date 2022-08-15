Обвал ринку нерухомості: стали відомі точні дані щодо кількісті угод купівлі-продажу під час війни

Земельні ділянки ідуть трохи краще, ніж квартири та будинки, інформує ZN.ua.

У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об'єктів нерухомості. Це у 8 разів менше, ніж до війни. А у порівнянні з минулорічними показниками становить лише 13%.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Мін'юсту.

Зокрема, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це 13% у порівнянні з відповідним періодом у минулому році.

Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок — 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал.

До речі, на даний момент в Україні працює 4917 нотаріусів. Для порівняння, до моменту вторгнення РФ в Україну у лютому їх було 6560. Перелік фахівців, що наразі працюють, можна подивитись у Реєстрі нотаріусів Опендатабота.

За матеріалами: Опендатабот /

Лія Ільченко, ZN.ua





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