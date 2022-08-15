Обвал ринку нерухомості: стали відомі точні дані щодо кількісті угод купівлі-продажу під час війни

У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об'єктів нерухомості. Це у 8 разів менше, ніж до війни. А у порівнянні з минулорічними показниками становить лише 13%.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Мін'юсту.

Зокрема, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це 13% у порівнянні з відповідним періодом у минулому році.

Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок — 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал.