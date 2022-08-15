В Україні обвалився ринок нерухомості: на скільки просіли продажі квартир та землі під час війни

Попит на житло в Україні за 6 місяців війни рекордно впав. Нотаріуси оформили менше 10 тис. угод з купівлі-продажу квартир за останні три місяці, що у 8 разів менше, ніж рік тому. Зокрема, кількість покупок квартир становила 13% від минулорічних показників.

За підсумками другого кварталу 2022 року українські нотаріуси оформили купівлю-продаж 20480 об'єктів нерухомості. Земельних ділянок із них було продано 11060. Це майже 16% від минулорічних показників за другий квартал.

За даними платформи "Опендатабот", за рік продаж землі скоротився майже в 6,4 раза, або на 84,3%.

На сьогоднішній день в Україні діє 4917 нотаріусів. З 24 лютого до травня всі реєстри продажу нерухомості були закриті, зміни до реєстру прав на нерухомість не вносилися і угоди не проводилися. Офіційно реєстри відкрили у травні, але не у всіх регіонах. Однак навіть після відкриття реєстрів у прифронтових містах продаж нерухомості не активізувався.

Українці на сьогоднішній день можуть продавати квартири та землю, як і до війни. Однак вони особливо поспішають знижувати ціни, а попиту як у довоєнний час немає. Зацікавленість вторинним житлом впала як мінімум на 52%, а на сході країни й на всі 100%.

По регіонах, найдорожче вторинне житло коштує у Києві, а також у західних областях. Тут падіння цін відчувається найменше. Так, в Ужгороді квартири на вторинному ринку подешевшали на 5% від довоєнного рівня, у Києві – на 10-15%.

Раніше повідомлялося, як змінилися ціни на оренду квартир у Києві в районах.