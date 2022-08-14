Найбільші китайські держкомпанії оголосили про делістінг із Нью-Йоркської фондової біржі
Якщо компаніям з Китаю не вдасться домовитися зі аудиторами США, то приблизно 300 китайським компаніям доведеться залишити американські майданчики, інформує
П'ять найбільших китайських компаній China Life Insurance, PetroChina, China Petroleum & Chemical, Aluminium Corporation of China та Sinopec Shanghai Petrochemical оголосили про намір провести делістинг своїх паперів із Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE). Найбільші китайські державні компанії вирішили піти з торгового майданчика через суперечку між КНР та США про аудит,
Сторони досі не можуть домовитися про те, чи американська Рада з нагляду за бухгалтерським обліком (PCAOB) перевірятиме аудиторські документи компаній з КНР. У світі є лише дві юрисдикції, які забороняють PCAOB проводити відповідні перевірки — материковий Китай та Гонконг. Місцева влада пояснює це міркуваннями національної безпеки та конфіденційності. Якщо США та Китаю не вдасться досягти угоди з цього питання, то приблизно 300 китайським компаніям доведеться залишити американські майданчики. При цьому 150 емітентам видворення із списків котирування загрожує вже в 2023 році. Сукупна вартість кандидатів на делістинг, серед яких Alibaba і Baidu перевищує $2,4 трлн.
У липні компанія Джека Ма потрапила до списку емітентів, яким загрожує делістинг. Після цього котирування Alibaba обвалилися на Нью-Йоркській фондовій біржі на 10%. Тоді ж голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Гері Генслер засумнівався, що країнам вдасться домовитися про доступ до аудиторських звітів. Ще раніше, у травні, акціонери китайської компанії DiDi, яка володіє одним із найбільших у світі сервісів на замовлення таксі DiDi Chuxing, проголосували за її делістинг із NYSE після тиску з боку регулюючих органів.