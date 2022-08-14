Найбільші китайські держкомпанії оголосили про делістінг із Нью-Йоркської фондової біржі

Якщо компаніям з Китаю не вдасться домовитися зі аудиторами США, то приблизно 300 китайським компаніям доведеться залишити американські майданчики, інформує ZN.ua.

П'ять найбільших китайських компаній China Life Insurance, PetroChina, China Petroleum & Chemical, Aluminium Corporation of China та Sinopec Shanghai Petrochemical оголосили про намір провести делістинг своїх паперів із Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE). Найбільші китайські державні компанії вирішили піти з торгового майданчика через суперечку між КНР та США про аудит, повідомляє Bloomberg.

Сторони досі не можуть домовитися про те, чи американська Рада з нагляду за бухгалтерським обліком (PCAOB) перевірятиме аудиторські документи компаній з КНР. У світі є лише дві юрисдикції, які забороняють PCAOB проводити відповідні перевірки — материковий Китай та Гонконг. Місцева влада пояснює це міркуваннями національної безпеки та конфіденційності. Якщо США та Китаю не вдасться досягти угоди з цього питання, то приблизно 300 китайським компаніям доведеться залишити американські майданчики. При цьому 150 емітентам видворення із списків котирування загрожує вже в 2023 році. Сукупна вартість кандидатів на делістинг, серед яких Alibaba і Baidu перевищує $2,4 трлн.

У липні компанія Джека Ма потрапила до списку емітентів, яким загрожує делістинг. Після цього котирування Alibaba обвалилися на Нью-Йоркській фондовій біржі на 10%. Тоді ж голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Гері Генслер засумнівався, що країнам вдасться домовитися про доступ до аудиторських звітів. Ще раніше, у травні, акціонери китайської компанії DiDi, яка володіє одним із найбільших у світі сервісів на замовлення таксі DiDi Chuxing, проголосували за її делістинг із NYSE після тиску з боку регулюючих органів.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в УкраїніУкраїна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпняКавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня
Ціни на дрова в Україні зростають із кожним тижнемЦіни на дрова в Україні зростають із кожним тижнем
Дорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуютьсяДорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуються
Блок рекламы


Похожие новости
Санкції проти Росії: російські перевізники розповіли про свої найбільші страхиСанкції проти Росії: російські перевізники розповіли про свої найбільші страхи
Китайські компанії вийшли на Швейцарську біржу для залучення коштівКитайські компанії вийшли на Швейцарську біржу для залучення коштів
Робота в Києві: хто під час війни отримує найбільші зарплатиРобота в Києві: хто під час війни отримує найбільші зарплати
Михайло Федоров зустрівся з представниками криптобіржі BinanceМихайло Федоров зустрівся з представниками криптобіржі Binance
«ОККО» на біржі продало «Укргазвидобуванню» дизелю за формулою на 143 мільйони
У Філатова оголосили новий тендер на сміттєвози за 145 мільйонів, щоб “не втрачати час” через АМКУ
Поліція купила китайські нагрудні відеокамери вдвічі дорожче від ціни виробника
«Укргазвидобування» відписало китайській «Beiken» два мільярди за буріння на Харківщині і Полтавщині
Медики Кличка за добу перед Новим роком розтендерили 416 мільйонів – найбільше дали на китайські томографи
Армія заправилась у держкомпанії бензином на 110 мільйонів
Последние новости
Подгружаем последние новости