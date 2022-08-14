Найбільші китайські держкомпанії оголосили про делістінг із Нью-Йоркської фондової біржі

П'ять найбільших китайських компаній China Life Insurance, PetroChina, China Petroleum & Chemical, Aluminium Corporation of China та Sinopec Shanghai Petrochemical оголосили про намір провести делістинг своїх паперів із Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE). Найбільші китайські державні компанії вирішили піти з торгового майданчика через суперечку між КНР та США про аудит , повідомляє Bloomberg.

Сторони досі не можуть домовитися про те, чи американська Рада з нагляду за бухгалтерським обліком (PCAOB) перевірятиме аудиторські документи компаній з КНР . У світі є лише дві юрисдикції, які забороняють PCAOB проводити відповідні перевірки — материковий Китай та Гонконг. Місцева влада пояснює це міркуваннями національної безпеки та конфіденційності. Якщо США та Китаю не вдасться досягти угоди з цього питання, то приблизно 300 китайським компаніям доведеться залишити американські майданчики. При цьому 150 емітентам видворення із списків котирування загрожує вже в 2023 році. Сукупна вартість кандидатів на делістинг, серед яких Alibaba і Baidu перевищує $2,4 трлн.