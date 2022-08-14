Індія завдала неприємностей росіянам: "Не бажають підтримувати запропоновану інтеграцію"

Індія відмовила росії у створенні платіжної системи, яка має стати альтернативою SWIFT.

Про це повідомляє The Economic Times із посиланням на високопоставленого банкіра.

Росіяни пропонували створити систему, за допомогою якої можна було б розраховуватися як у рублях, так і в рупіях.

Індійські банки не бажають підтримувати запропоновану інтеграцію двох систем обміну повідомленнями, оскільки це може бути виглядати як спроба обійти санкції США проти російських банків.

Це питання виникло минулого тижня, коли індійські та російські банкіри провели зустріч, щоб обговорити деталі "торгівлі рупіями".

"Російські банки, які досі не торкнулися санкцій США , не мають філії в Індії. Як тільки такий банк потрапить під санкції, його офіс у Росії захоче знайти спосіб зв\'язку через захищений канал з індійськими банками, де має рахунки vostro.

Тому вони вважають, що російська система обміну повідомленнями має бути підключена до SFMS. Електронна пошта не вважається безпечним способом обміну платіжними реквізитами, і жоден банк більше не використовує факс", – сказав інший банкір.