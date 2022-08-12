Компанія Baykar вироблятиме в Україні безпілотні винищувачі

На майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні будуватимуть не тільки БПЛА TB2, які зараз активно використовують ЗСУ, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Ak?nc? і Bayraktar Kizilelm, розповів гендиректор Baykar Халук Байрактар інтерв'ю фонду Повернись живим.

«Bayraktar TB2 та Bayraktar Ak?nc? знаходяться у серійному виробництві. Зараз ми працюємо над проєктом безпілотного винищувача, який є дуже новим, і ми повністю його фінансуємо. Це, фактично, буде новий рівень на арені безпілотних систем», - розповів він про майбутні розробки компанії.

Гендиректор Baykar уточнив, що для реалізації проєктів Ak?nc? та TB2 компанія дуже тісно співпрацює з Україною та планує використовувати українські комплектуючі і на майбутніх розробках.

«Україна є однією з небагатьох країн, які мають технології для двигунів, тому у вас є дуже хороші та ефективні двигуни, а наша тісна координація та співпраця також допомагає українським двигунам зайняти своє місце на ринку БПЛА. Безпілотні винищувачі також будуть оснащені двома типами українських двигунів», - зазначив він, інформує ZN.ua .

Халук Байрактар уточнив, що його компанія вже розпочала будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де планують виробляти всі системи.

«Не лише фюзеляж, але й електроніку, програмне забезпечення — усе, що ми робимо тут. У нас було таке бачення. У зв’язку з цим наші інвестиційні плани просуваються прямо зараз. Для цих угод ми перебуваємо на етапі планування проєкту. Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції. У нас вже є технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України. Але зараз ми хочемо зробити Україну виробничою базою», -додав він.