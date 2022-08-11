У фрілансерів в Україні зросли зарплати: хто і скільки отримує в різних сферах

Під час війни зростає попит на віддалену роботу та вакансії з частковою зайнятістю. Крім того, за даними сервісу фрілансу Freelancehunt, ринок вільних фахівців також відновився та працює на повну. Конкуренція та вартість послуг серед фрілансерів залишається на довоєнному рівні, але попит на таких фахівців зростає. Хто і скільки отримує, і в яких нішах, спробуємо розібратися.

Попит на послуги фрілансерів під час війни зберігається з кількох причин. По-перше, вони працюють віддалено, і роботодавцям не потрібно наймати таких співробітників до штату. Також у фрілансерів більше досвіду у вирішенні завдань, які допоможуть бізнесу вижити у кризу та відновитись.

Найпопулярнішими сферами роботи серед фрілансерів на сервісі Freelancehunt є дизайн та арт – 33,09%, а також програмування – 18,23%, аудіо та відео - 5,97%, переклади - 3,94%, адміністрування - 2,25%.

Минулого року новачків серед фрілансерів було 6%, цього року вже 18,01%, хоча тільки серпень. Позитивна динаміка свідчить у тому, що популярність фриланса активно зростає.

Працюють фрілансери найчастіше за статистикою понад 60 годин на тиждень. Це програмісти програмісти, копірайтери та дизайнери. Ще близько 44% фахівців приділяють до 20 годин на тиждень роботі на фрілансі, а 21,16% працюють до 30 годин.

З початком війни у 66,52% фрілансерів рівень доходу знизився, оскільки багато підприємств тимчасово чи назавжди припинили роботу. Про зниження заробітку найчастіше говорять дизайнери, копірайтери та програмісти. Проте влітку їхні доходи поступово почали зростати.

Більшість фрілансерів (74,79%) отримують до $500 на місяць і лише 1,35% вдається заробляти від $3000. Середній дохід до $1000 одержують 15,76% виконавців, $1000-2000 заробляють 6,13% фрілансерів, від $2000 до $3000 — 1,97% спеціалістів.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 10 серпня набув чинності закон, який регулює робочий час фрілансерів.