Нацбанк пояснив, яка користь від підняття облікової ставки до 25% для українців

Після того, як Нацбанк підняв облікову ставку до 25% банки почали піднімати власні ставки. Так, деякі банки пропонують ставки за депозитах на рівні 18-20%. Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова у другій частині інтерв’ю «Главкому».

«Банки на цей наш сигнал (підняття ставки НБУ – ред.) мають зреагувати. Це було зроблено, щоб з’явилася альтернатива для захисту заощаджень, і це зменшить тиск на валютний ринок та на міжнародні резерви», – сказала вона.

Відносно того, яким має бути відсоток ставки за депозитом у доларах та гривнях, щоб українці почали знов нести гроші в банки, вона зазначила: «Це складне питання. Окремі банки вже підняли відсоткові ставки від 13% річних за шестимісячними депозитами до 18-20% річних, що може видаватися плюс-мінус прийнятним варіантом для вкладників. Багато залежить від конкретних умов депозиту – терміну, можливості поповнення депозиту, дострокового зняття, можливості капіталізувати відсотки. Якщо говорити про доларові депозити, то ставки наразі за ними є низькими. Банківська система до таких ставок йшла багато років. Але оскільки найперша задача ставки за депозитом – захист від інфляції (а ми говоримо про інфляцію національної валюти), то наразі я не бачу підстав, щоб ставки у валюті суттєво змінювалися».