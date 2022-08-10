Нацбанк оштрафував трьох страховиків

Національний банк України вжив до трьох страховиків заходів впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафів). Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк оштрафував трьох страховиків
Фото: bank.gov.ua

Кого оштрафував НБУ

Штрафи отримали:

  • ТДВ «Страхове товариство «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 34348559);
  • ПрАТ «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (ЄДРПОУ 22229921);
  • ТДВ «Страхова компанія «Арсенал Лайф» (ЄДРПОУ 3918085).

Подробиці

Рішення про застосування заходів впливу за «Мегаполісом» та «Українським страховим стандартом» було ухвалено за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 5 серпня 2022 року, а щодо «Арсеналу Лайфу» — 8 серпня 2022 року.

Сплатити штрафи страхові компанії повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідних рішень регулятора про накладення штрафу.

Рішення про застосування заходів впливу за «Мегаполісом» та «Українським страховим стандартом набули чинності з 8 серпня 2022 року, а з приводу «Арсеналу Лайфу» — з 9 серпня 2022 року.





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