Українці у липні наростили споживання, збільшивши витрати на побутову техніку та електроніку

На підставі даних про розрахунки через POS-термінали Альфа-Банку Україна (невдовзі Sense Bank) по всій країні банк оцінив динаміку приватного споживання під час воєнного стану. У якості довоєнного орієнтиру використано січень 2022 - останній повний місяць мирного споживання.

У липні зростання обсягів розрахунків українців у національній термінальній мережі суттєво прискорилося. За місяць загальна кількість платежів зросла на 9%, а їхній грошовий обсяг – 12%. Це вказує на подальше відновлення споживчого попиту в Україні, інформує Апостроф.

Особливо сильним було зростання витрат українських споживачів у мережах з продажу побутової техніки, електроніки, телефонів, яке у липні становило 72% до попереднього місяця. Одним із стимулів прискорити рішення про купівлю таких товарів став перегляд офіційного курсу гривні, що відбувся 21 липня. Купівля імпортованих товарів є раціональною реакцією споживача на очікування зростання цін через девальваційний чинник. Гривневий оборот через POS-термінали у мережах побутової техніки та електроніки у липні відновився практично до довоєнних обсягів січня 2022 року.

Значно зросли витрати українців на подорожі всередині країни - у липні обсяги платежів за послуги транспорту збільшилися на 22% до попереднього місяця, вже номінально перевершивши рівень довоєнного січня 2022.

Значним був і стрибок витрат українців у готелях всередині країни, які у липні зросли на 55% до попереднього місяця. Це зростання помітно сильніше за традиційну сезонність цього курортного місяця. Проте навіть за його результатами гривневі обсяги витрат на готелі досі становлять лише 2/3 обсягів січня 2022 року.

У недавньому дослідженні на основі даних POS-терміналів Альфа-Банку Україна Олексій Блінов та Сімеон Дянков оцінили приватне споживання в Україні у травні-червні на рівні 70-74% минулорічного (з урахуванням поправки на інфляцію). Липневі дані свідчать, що цей показник поліпшився до 73-77%.

Альфа-Банк Україна – один із системно важливих банків України, що наразі знаходиться у процесі зміни назви на Sense Bank. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює майже 5 тис. співробітників.


Іван Троянов, Апостроф





Интересные новости
Підвищення пенсійного віку: голова Мінсоцполітики зробила важливе роз'ясненняПідвищення пенсійного віку: голова Мінсоцполітики зробила важливе роз'яснення
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місцяВакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця
Кабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересняКабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересня
У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грнУ НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн
Блок рекламы


Похожие новости
У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грнУ НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн
Споживання газу в Україні різко знизилося – на зиму знадобиться менше, ніж очікувалося – ГалущенкоСпоживання газу в Україні різко знизилося – на зиму знадобиться менше, ніж очікувалося – Галущенко
Євросоюз наростив імпорт дизпалива з Росії у липні на 20%Євросоюз наростив імпорт дизпалива з Росії у липні на 20%
Доступна іпотека: з якого числа, на яких умовах і хто з українців може розраховуватиДоступна іпотека: з якого числа, на яких умовах і хто з українців може розраховувати
Саудівська Аравія у липні експортувала рекордний обсяг нафти за останні два роки — BloombergСаудівська Аравія у липні експортувала рекордний обсяг нафти за останні два роки — Bloomberg
Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро в центробанку МальтиУкраїнці зможуть обміняти готівкову гривню на євро в центробанку Мальти
У липні надходження до загального фонду держбюджету становили 64 мільярда — ГетманцевУ липні надходження до загального фонду держбюджету становили 64 мільярда — Гетманцев
Проблеми в економіці перебільшили, бюджет в липні виявився суттєво перевиконаним - Гетманцев каже про "виття на болотах"Проблеми в економіці перебільшили, бюджет в липні виявився суттєво перевиконаним - Гетманцев каже про "виття на болотах"
Зарплати українців за підсумками року впадуть майже на третину – НБУЗарплати українців за підсумками року впадуть майже на третину – НБУ
В Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липніВ Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липні
Последние новости
Подгружаем последние новости