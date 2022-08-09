Українці у липні наростили споживання, збільшивши витрати на побутову техніку та електроніку

На підставі даних про розрахунки через POS-термінали Альфа-Банку Україна (невдовзі Sense Bank) по всій країні банк оцінив динаміку приватного споживання під час воєнного стану. У якості довоєнного орієнтиру використано січень 2022 - останній повний місяць мирного споживання.

У липні зростання обсягів розрахунків українців у національній термінальній мережі суттєво прискорилося. За місяць загальна кількість платежів зросла на 9%, а їхній грошовий обсяг – 12%. Це вказує на подальше відновлення споживчого попиту в Україні, інформує Апостроф .

Особливо сильним було зростання витрат українських споживачів у мережах з продажу побутової техніки, електроніки, телефонів, яке у липні становило 72% до попереднього місяця. Одним із стимулів прискорити рішення про купівлю таких товарів став перегляд офіційного курсу гривні, що відбувся 21 липня. Купівля імпортованих товарів є раціональною реакцією споживача на очікування зростання цін через девальваційний чинник. Гривневий оборот через POS-термінали у мережах побутової техніки та електроніки у липні відновився практично до довоєнних обсягів січня 2022 року.

Значно зросли витрати українців на подорожі всередині країни - у липні обсяги платежів за послуги транспорту збільшилися на 22% до попереднього місяця, вже номінально перевершивши рівень довоєнного січня 2022.

Значним був і стрибок витрат українців у готелях всередині країни, які у липні зросли на 55% до попереднього місяця. Це зростання помітно сильніше за традиційну сезонність цього курортного місяця. Проте навіть за його результатами гривневі обсяги витрат на готелі досі становлять лише 2/3 обсягів січня 2022 року.

У недавньому дослідженні на основі даних POS-терміналів Альфа-Банку Україна Олексій Блінов та Сімеон Дянков оцінили приватне споживання в Україні у травні-червні на рівні 70-74% минулорічного (з урахуванням поправки на інфляцію). Липневі дані свідчать, що цей показник поліпшився до 73-77%.

Альфа-Банк Україна – один із системно важливих банків України, що наразі знаходиться у процесі зміни назви на Sense Bank. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює майже 5 тис. співробітників.