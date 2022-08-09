Санкції проти Росії: російські перевізники розповіли про свої найбільші страхи

Вбудовані в товари софти, серійні номери, вторинні санкції та митниці транзитних країн – це не повний перелік страхів російських логістів, що займаються перевезенням в Росію товарів, які потрапили під антиросійські санкції. Про це пише «Logirus».

Загалом існує чотири основні моделі ввезення у Росію імпортних товарів, що знаходяться під санкціями. Перша з них - непрямий реекспорт. Тобто продаж по дорозі, не перетинаючи митний кордон країни покупця. Друга – хибний транзит. Товар спочатку ввозиться в Росію, потім розміщується на митному складі, перепродається і потім відбувається оформлення. Третя модель – це прямий реекспорт. Продукція ввозиться до суміжної країни, розміщується на митному складі для перепродажу, а потім доставляється в країну кінцевого призначення. Четверта і найвитратніша модель – ввезення через треті країни. Вона вимагає ввезти товар у третю державу, там його оформити, а потім експортувати до країни кінцевого призначення.

Наразі усі імпортні постачання умовно поділяють на дві категорії. Перша – коли товар можна постачати в Росію, але продавець не хоче цим займатися. Другий варіант – коли експорт товару в Росію заборонено. Останній сценарій найбільш небезпечний, бо вантаж досить легко відстежити, і тоді під вторинні санкції можуть потрапити перевізник та продавець.

«Найбільш ефективним способом «ховати потоки санкційних вантажів» є заявляти товари не під тими кодами ТН ЗЕД, під якими вони насправді проходять. Однак тоді з’являється ризик зіткнутися з проблемами у транзитних регуляторів тих країн, через які виконується перепродаж. Наприклад, можуть виникнути труднощі з митною службою», - говорить гендиректор «АРНЕІС» Ігоря Бурлова.

Найскладніше з купівлею та доставкою товарів, які мають серійні номери або підлягають сервісному обслуговуванню.

«Якщо запчастини мають серійний номер, який входить до міжнародної бази даних, то простежується весь ланцюжок поставок. Ще цікавіше, якщо товар має вбудоване програмне забезпечення, інтегроване до мережі Інтернет. У цьому випадку предмет виходить у Мережу, фіксує своє місце розташування і одразу стає зрозуміло, що він приїхав на підсанкційну територію», - говорить гендиректор «STS Logistics» Кирило Власов.