Податки на обмін валюти: що зміниться

В Україні планують по-новому організувати продаж валют. Обмінним пунктам збільшать податки на обмін валюти. При цьому їх змусять продавати валюту за курсом, близьким до фіксованого курсу НБУ. До того ж, їм заборонять усіляку рекламу своєї діяльності.

Податки на обмін валюти: НБУ готує нововведення для українців

Таку концепцію нових правил продажу валюти вже презентували в Офісі Президента.

Передбачається, що результатом цих нововведень стане стримування неконтрольованого зростання курсу долара. Крім того, це значно збільшить надходження до бюджету від пунктів продажу валюти.

Які зміни до правил обміну валют готує держава?

Обмеження курсу валют в обмінниках. На сьогодні їх насправді ніхто і ніщо не обмежує, крім валютного ринку. Вони часто ставлять у себе підвищений курс, які ще більше підігріває ціни на ринку. Однак із введенням нових правил їм не дозволять необґрунтовано підвищувати курс валют. Вони будуть змушені продавати та купувати валюту за банківськими курсами.

Заборона реклами. Рекламувати обмінники, а особливо курси валют, у них буде заборонено. Влада намагається зайвий раз не провокувати населення на валютні операції. Люди мають шукати обмінний пункт лише тоді, коли їм насправді життєво важливо обміняти валюту.

Податки на обмін валюти: НБУ готує нововведення для українців
Збільшення податків на обмінні пункти. Держава запровадить обов'язковий щомісячний фіксований податок, який мають сплачувати всі обмінники – незалежно від розміру їхньої місячної виручки.

Позбавлення ліцензій на роботу. "Останніх китайських попереджень" порушникам правил обміну валюти не буде. Вже після другого порушення в обмінника забиратимуть ліцензію.

Якими будуть податки на обмінні пункти?

Сьогодні обмінники займають чималу нішу на валютному ринку. Тим не менш, податки, що надходять від них, можна вважати символічними. Так, минулого року через обмінники було продано валюти на суму 384,5 млрд гривень і куплено на суму 384 млрд. При цьому за рік від усіх цих пунктів обміну надійшло лише 7,1 млн грн податку на прибуток. Таким чином, середній розмір місячного податку з одного обмінника становив 165 гривень. Це просто кумедні гроші.

Тепер хочуть запровадити для обмінників фіксовані щомісячні суми податків на обмін валюти. Поки що конкретного розміру податків немає. Проте, обговорюються суми від 3 до 7 тисяч гривень на місяць. Це дозволить значно збільшити надходження від обмінних пунктів до бюджету.

Нагадаємо, деякі експерти вважають, що НБУ вже восени скасує фіксований курс долара.


Марченко Любов, Тудей





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