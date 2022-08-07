В Італії збільшилася кількість вакансій в туризмі: куди можна влаштуватися
В Італії незаповненими залишаються чверть мільйона вакансій у сфері туризму. Під час коронавірусу італійська індустрія готелів та турагенти постраждали більше за інших. На сьогоднішній день у цій сфері брак персоналу ще більше загострюється.
До початку пандемії в італійському секторі подорожей та туризму працювало близько 1,4 мільйона людей. У 2020 році в країні було втрачено понад 200 000 робочих місць через жорсткі COVID-обмеження.
У Всесвітній раді з подорожей та туризму (WTTC) зазначили, що нестача робочої сили фіксується і в інших великих туристичних напрямках, включаючи США, Францію, Іспанію, Велику Британію та Португалію.
За даними WTTC, Італія вважається найбільш постраждалою з проаналізованих європейських країн, в якій очікується нестача 250 000 співробітників. При цьому очікується, що розрив між попитом і пропозицією на роботу буде ще вищим.
Раніше повідомлялося, як відрізняються зарплати в Україні та Польщі на однакових роботах.