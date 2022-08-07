В Італії збільшилася кількість вакансій в туризмі: куди можна влаштуватися

В Італії незаповненими залишаються чверть мільйона вакансій у сфері туризму. Під час коронавірусу італійська індустрія готелів та турагенти постраждали більше за інших. На сьогоднішній день у цій сфері брак персоналу ще більше загострюється.

До початку пандемії в італійському секторі подорожей та туризму працювало близько 1,4 мільйона людей. У 2020 році в країні було втрачено понад 200 000 робочих місць через жорсткі COVID-обмеження.

У Всесвітній раді з подорожей та туризму (WTTC) зазначили, що нестача робочої сили фіксується і в інших великих туристичних напрямках, включаючи США , Францію, Іспанію, Велику Британію та Португалію.

За даними WTTC, Італія вважається найбільш постраждалою з проаналізованих європейських країн, в якій очікується нестача 250 000 співробітників. При цьому очікується, що розрив між попитом і пропозицією на роботу буде ще вищим.

Зарплати в Італії у сфері туризму в середньому становлять 1200 євро. Щоб влаштуватися гідом або менеджером з туризму, вищу освіту мати не обов'язково, а ось італійську мову знати потрібно, а разом з нею і англійську. Зі знанням мови навіть іноземця легко візьмуть на роботу в готельну та ресторанну сфери, де у великих містах зарплати вищі середнього. Є вільні вакансії і у сфері торгівлі, куди можна влаштуватися в туристичний сезон.

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