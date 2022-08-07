Картки російської платіжної системи «Мір» працюватимуть в Туреччині

П’ять місцевих банків вже ведуть підготовчі роботи із запуску системи

Картки російської платіжної системи «Мір» працюватимуть в Туреччині
Російські картки можуть запрацювати в Туреччині
© Recep Tayyip Erdo?an / Facebook

П'ять турецьких банків будуть працювати з російською платіжною системою "Мір" - повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після повернення з переговорів з президентом Володимиром Путіним на чорноморському курорті Сочі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.

За словами президента Ердогана, зараз турецькі банки ведуть серйозну роботу з впровадження російської картки «Мір».

«Це принесе користь як російським туристам, так і Туреччині», - сказав він журналістам.


Артем Руденко, ZN.ua





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