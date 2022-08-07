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2022-08-07
Картки російської платіжної системи «Мір» працюватимуть в Туреччині
П’ять місцевих банків вже ведуть підготовчі роботи із запуску системи
Російські картки можуть запрацювати в Туреччині© Recep Tayyip Erdo?an / Facebook
П'ять турецьких банків будуть працювати з російською платіжною системою "Мір" - повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після повернення з переговорів з президентом Володимиром Путіним на чорноморському курорті Сочі.
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За словами президента Ердогана, зараз турецькі банки ведуть серйозну роботу з впровадження російської картки «Мір».
«Це принесе користь як російським туристам, так і Туреччині», - сказав він журналістам.
Артем Руденко, ZN.ua