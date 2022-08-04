Новий опалювальний сезон: як та де купити дрова

Попит на дрова зріс майже вдвічі.

Новий опалювальний сезон: як та де купити дрова
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В Україні зростає попит на дрова, які для деяких українців можуть стати порятунком у майбутньому складному опалювальному сезоні. За словами Сергія Власенка, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України попит цього року на дрова зріс майже вдвічі, пише greenpost.

За попередніми заявками населення та місцевої влади лісгоспи Державного агентства лісових ресурсів до опалювального сезону мають заготовити 7,5 млн. кубів дров.

Уточнюється, що найбільшим замовником дров зазвичай залишається населення. Крім того, найбільша кількість заявок на дрова надійшла з Донецької, Миколаївської та Одеської областей.

Власенко нагадав про спрощення процедури купівлі дров.

"Крім того, цього року спростили процедуру купівлі дров у лісівників", - розповів чиновник.

Щоб отримати дрова необхідно:

  • Звернутися до лісництва за місцем проживання;
  • Замовити необхідний обсяг дров;
  • Оплатити онлайн або через термінал у лісництві;
  • Деякі лісгоспи мають можливість організувати доставку дров.

Ціни варіюються залежно від регіону – від 684 грн у Харківській області до 1205 грн за куб дров у Львівській області.


Олена Середа, ZN.ua





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