Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії

Швейцарія відповідно до останніх санкцій ЄС запровадила сьомий пакет обмежень проти Російської Федерації. Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

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Нові санкції

Нові санкції насамперед стосуються заборони на купівлю, ввезення чи транспортування золота та виробів із нього з Росії. При цьому послуги, пов'язані із цими товарами, також заборонені.

Швейцарія також заморожує усі активи найбільшого російського банку «Сбєрбанк». Також йому заборонено надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги.

Федеральне управління економіки, освіти та досліджень (EAER) додало до списку санкцій ще 54 особи та 9 організацій з РФ . Список осіб та організацій, які підпадають під санкції Швейцарії, тепер повністю відповідає списку ЄС.

Санкції Швейцарії проти Росії набирають чинності сьогодні, 3 серпня, з 18:00 за місцевим часом.