Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії

Швейцарія відповідно до останніх санкцій ЄС запровадила сьомий пакет обмежень проти Російської Федерації. Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії
Фото: aussiedlerbote.de

Нові санкції

Нові санкції насамперед стосуються заборони на купівлю, ввезення чи транспортування золота та виробів із нього з Росії. При цьому послуги, пов'язані із цими товарами, також заборонені.

Швейцарія також заморожує усі активи найбільшого російського банку «Сбєрбанк». Також йому заборонено надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги.

Федеральне управління економіки, освіти та досліджень (EAER) додало до списку санкцій ще 54 особи та 9 організацій з РФ. Список осіб та організацій, які підпадають під санкції Швейцарії, тепер повністю відповідає списку ЄС.

Санкції Швейцарії проти Росії набирають чинності сьогодні, 3 серпня, з 18:00 за місцевим часом.





Интересные новости
Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривнюЦіни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню
Кабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересняКабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересня
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
Іпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позикуІпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позику
Курятина та свинина злетіли в ціні: яка вартість м'яса у супермаркетах на початку серпняКурятина та свинина злетіли в ціні: яка вартість м'яса у супермаркетах на початку серпня
Блок рекламы


Похожие новости
WOG запровадила на АЗС послугу поповнення банківських картокWOG запровадила на АЗС послугу поповнення банківських карток
Канада запровадила додаткові санкції проти РосіїКанада запровадила додаткові санкції проти Росії
Євросоюз наростив імпорт дизпалива з Росії у липні на 20%Євросоюз наростив імпорт дизпалива з Росії у липні на 20%
«Газпром» забере турбіну лише якщо знімуть санкції — заява компанії«Газпром» забере турбіну лише якщо знімуть санкції — заява компанії
Попри санкції та війну 65-метрова яхта "Z" Костянтина Жеваго ходить Середземним морем - ЗМІПопри санкції та війну 65-метрова яхта "Z" Костянтина Жеваго ходить Середземним морем - ЗМІ
Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів «Нафтогазу»Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів «Нафтогазу»
Baker Hughes з «великої четвріки» продає свій бізнес у РосіїBaker Hughes з «великої четвріки» продає свій бізнес у Росії
Санкції проти Росії за війну в Україні: Мінфін Бельгія відзвітував щодо замороження активів РФСанкції проти Росії за війну в Україні: Мінфін Бельгія відзвітував щодо замороження активів РФ
Падіння економіки Росії: Центробанк РФ спрогнозував погіршення ситуаціїПадіння економіки Росії: Центробанк РФ спрогнозував погіршення ситуації
Росія краде золото в Судані, аби фінансувати війну проти України – CNNРосія краде золото в Судані, аби фінансувати війну проти України – CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости