Доступна іпотека: з якого числа, на яких умовах і хто з українців може розраховувати

Доступна іпотека: з якого числа, на яких умовах і хто з українців може розраховувати

Кабінет Міністрів затвердив нові умови забезпечення АТ "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, з 1 жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років із початковим внеском у розмірі 20% для купівлі житла зможуть: військові; медики; педагоги; науковці.

За його словами, для всіх інших українців програма почне працювати з наступного року. Ставка буде також пільговою і становитиме лише 7% річних.

Очікується, що нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво і суттєво сприятиме відновленню економіки.

Проект запроваджується в рамках ініціативи Президента Володимира Зеленського – програми доступної іпотеки.

Умови отримання пільгової іпотеки:

необхідно бути громадянином України;

іпотека оформляється лише після досягнення одержувачем 18 років (ліміт для виплати кредиту – 70 років);

необхідно буде підтвердити платоспроможність кандидата та членів його сім'ї;

у власності кандидата на отримання іпотеки має бути не менше 52,5 кв. м житлової нерухомості плюс 21 кв. м на кожного члена сім'ї (не рахуючи житла в зоні бойових дій або окупації);

не можна брати участь в інших державних житлових програмах;

не можна перебувати під санкціями;

вартість житла має перевищувати оцінну, визначену оцінювачем чи співробітником банку;

вартість 1 кв. м не повинна перевищувати опосередковану вартість споруди, визначену Мінрегіоном та збільшену у 2,5 рази для обласних центрів, міст з населенням понад 300 000 осіб, на відстані до 15 км від Києва, у 2 рази – для міст із населенням 100 000 – 300 000 осіб, у 1,75 рази – для інших населених пунктів.

Додамо, що війна торкнулася всіх сфер економіки, у тому числі й ринку нерухомості. Так, за словами президента ХК «Київміськбуд», доктора юридичних наук Ігоря Кушніра, багато питань більше не можна вирішити так швидко, як хотілося б. Наприклад, «Київміськбуд» розпочав роботу з червня і першими в роботу було запущено будинки з високим рівнем готовності.

Також він розвіяв надії на те, що через війну нерухомість у новобудовах ось-ось має подешевшати.

«Зростання цін на всі складові будівництва та інфляційний компонент є запорукою не те, що «не подорожчання», а подальшого зростання вартості нерухомості», - пояснив Кушнір.

Додамо, що водночас ціни на оренду житла у Бучі та Ірпені впали до рекордно низьких показників. Як пояснюють експерти, мешканці деокупованих регіонів переміщуються до Борисполя. Деякі люди все ще залишаються за кордоном, що призводить до простою більшості квартир і будинків.

руїни, війна, Ірпінь

Як пояснює власник агентства нерухомості, що спеціалізується на напрямі Буча – Ірпінь, ціна на оренду житла тут упала вдвічі, на нові будинки – до 20%.


Катерина Петренко, politeka.net





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