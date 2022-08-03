Оренда житла у Києві: які квартири можна зняти вартістю до 10 тис. грн

Оренда житла у Києві ожила – попит зріс на 90% від довоєнного часу. Є багато пропозицій, але ціни залишаються невисокими. Стало відомо, які квартири можна винайняти вартістю до 10 тис. грн.

Оренда житла, як правило, доступна через ріелторів. Вкрай складно знайти квартиру без посередників. При цьому комісія за послуги агентів нерухомості залишається високою. При заселенні вимагають сплатити перший та останній місяці проживання.

Найдешевша орендована однокімнатна квартира обійдеться в 3 тис. грн. Це житло у різних районах столиці, зі старим ремонтом, технікою та меблями. Чим ближче воно до центру – тим ціна буде вищою.

Квартира з косметичним ремонтом коштує від 6 тис. грн, вони розташовані неподалік станцій метро. За цю вартість можна розраховувати на двокімнатну квартиру – у віддалених районах міста.

За 6,5-7 тис. грн можна розраховувати на маленьку студію з однією кімнатою та загальною площею до 30 кв. м.

Маючи від 7 до 10 тис. грн, є можливість винайняти одно- або двокімнатну квартиру в різних районах Києва. Пошук такого житла займає максимум 1,5 тижня - їх "розбирають" практично одразу після розміщення оголошення.

У 9-10 тис. грн коштуватиме оренда мебльованої однокімнатної квартири з відмінним ремонтом та технікою. Вона буде розташована поблизу метро.

Раніше повідомлялося, що оренда житла в українських містах різко подорожчала. Стало відомо, у яких регіонах максимальний попит та ціни на квартири.