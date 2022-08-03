Оренда житла у Києві: які квартири можна зняти вартістю до 10 тис. грн

Оренда житла у Києві ожила – попит зріс на 90% від довоєнного часу. Є багато пропозицій, але ціни залишаються невисокими. Стало відомо, які квартири можна винайняти вартістю до 10 тис. грн.

Оренда житла у Києві: які квартири можна зняти вартістю до 10 тис. грн

Оренда житла, як правило, доступна через ріелторів. Вкрай складно знайти квартиру без посередників. При цьому комісія за послуги агентів нерухомості залишається високою. При заселенні вимагають сплатити перший та останній місяці проживання.

Найдешевша орендована однокімнатна квартира обійдеться в 3 тис. грн. Це житло у різних районах столиці, зі старим ремонтом, технікою та меблями. Чим ближче воно до центру – тим ціна буде вищою.

Квартира з косметичним ремонтом коштує від 6 тис. грн, вони розташовані неподалік станцій метро. За цю вартість можна розраховувати на двокімнатну квартиру – у віддалених районах міста.

За 6,5-7 тис. грн можна розраховувати на маленьку студію з однією кімнатою та загальною площею до 30 кв. м.

Оренда житла у Києві: які квартири можна зняти вартістю до 10 тис. грн

Маючи від 7 до 10 тис. грн, є можливість винайняти одно- або двокімнатну квартиру в різних районах Києва. Пошук такого житла займає максимум 1,5 тижня - їх "розбирають" практично одразу після розміщення оголошення.

У 9-10 тис. грн коштуватиме оренда мебльованої однокімнатної квартири з відмінним ремонтом та технікою. Вона буде розташована поблизу метро.

Раніше повідомлялося, що оренда житла в українських містах різко подорожчала. Стало відомо, у яких регіонах максимальний попит та ціни на квартири.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривнюЦіни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
Іпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позикуІпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позику
Укрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахункуУкрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахунку
Блок рекламы


Похожие новости
Чому не дали на фронт? У Києві митники знищили величезну партію техніки AppleЧому не дали на фронт? У Києві митники знищили величезну партію техніки Apple
Курс долара в Києві впав нижче за психологічну межу: в яких банках варто купувати валютуКурс долара в Києві впав нижче за психологічну межу: в яких банках варто купувати валюту
Оренда житла різко подорожчала: де найбільший попит, та які ціни на квартириОренда житла різко подорожчала: де найбільший попит, та які ціни на квартири
В Україні подорожчало житло в новобудовах: скільки коштує квадратний метр у Києві, Одесі та ЛьвовіВ Україні подорожчало житло в новобудовах: скільки коштує квадратний метр у Києві, Одесі та Львові
Курс долара у Києві пішов униз: у яких банках вигідно купувати валютуКурс долара у Києві пішов униз: у яких банках вигідно купувати валюту
Рецепт на антибіотики з 1 серпня: де і за яких умов можна отримати, і скільки він дієРецепт на антибіотики з 1 серпня: де і за яких умов можна отримати, і скільки він діє
У Польщі подорожчала оренда житла: скільки українським біженцям коштує зняти квартиру у Гданську, Кракові та ВроцлавіУ Польщі подорожчала оренда житла: скільки українським біженцям коштує зняти квартиру у Гданську, Кракові та Вроцлаві
Ціна долара у Києві зашкалює: банки виставили грабіжницький курсЦіна долара у Києві зашкалює: банки виставили грабіжницький курс
Долар іде у відрив: американська валюта у Києві поставила новий рекордДолар іде у відрив: американська валюта у Києві поставила новий рекорд
В Україні обваляться ціни на житло: де і коли подешевшають квартириВ Україні обваляться ціни на житло: де і коли подешевшають квартири
Последние новости
Подгружаем последние новости