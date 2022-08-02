Китайські компанії вийшли на Швейцарську біржу для залучення коштів

Чотири китайські компанії у четвер, 28 липня, провели лістинг на Швейцарській біржі. Вони стали першими емітентами з КНР, які вийшли на швейцарський торговий майданчик у рамках програми China-Switzerland Stock Connect. Про це повідомляє сайт Швейцарської біржі.

Китайські компанії вийшли на Швейцарську біржу для залучення коштів
Фото: quote.ru

Що відомо

Лістинг своїх глобальних депозитарних розписок (НДР) провели гірничодобувна компанія GEM, виробники літієвих акумуляторів Ningbo Shanshan та Gotion High-tech та виробник обладнання Keda Industrial Group.

Компанії, які раніше провели IPO у материковому Китаї, залучили до Швейцарії близько $1,5 млрд.

Регулюючий орган КНР схвалив лістинги «за кілька тижнів», розповів CNBC партнер міжнародної юридичної компанії Baker McKenzie Ван Ханг. Baker McKenzie виступила консультантом під час угод.

Ван Ханг зазначив, що про плани вийти на Швейцарську біржу оголосили щонайменше ще 13 китайських компаній із лістингом у материковому Китаї.

«Є й інші компанії, які мають такий намір, але вони не оголосили про це», — додав Ханг.

Він також розповів про клієнта, який розглядав можливість проведення IPO у Гонконгу, проте вирішив віддати перевагу лістингу НДР у Швейцарії, а лістинг у Гонконгу провести пізніше.

Минулого тижня Alibaba потрапила до списку з більш ніж 270 китайських компаній, яким загрожує делістинг із бірж США. Відповідні заходи Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) прийняла на тлі відмови Пекіна дозволити американським чиновникам перевіряти роботу аудиторів компанії. Після додавання до списку котирування Alibaba на Нью-Йоркській фондовій біржі обвалилися в моменті на 10%.

У травні цього року акціонери китайської компанії DiDi, яка володіє агрегатором таксі DiDi Chuxing, схвалили відхід з Нью-Йоркської біржі. Рішення про делістингу було ухвалено на тлі тиску регулюючих органів Китаю.

Довідка

China-Switzerland Stock Connect. — це програма транскордонної торгівлі між Шанхайською, Шеньчженьською та Швейцарською біржами. У її рамках інвестори одного ринку можуть торгувати акціями на іншому, використовуючи своїх місцевих брокерів та розрахункові палати.





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