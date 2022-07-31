Гривня посилиться: скільки зараз коштує долар і який курс валют прогнозують

Фінансові експерти прогнозують швидке зниження вартості долара, а українська фінансова система та банки зможуть впоратися з цими стрибками валюти без зайвих витрат.

Про це повідомив фінансовий експерт Віталій Шапран "Телеграфу".

Станом на 31 липня, на чорному ринку України у продажу долар опустився до 41,38 грн. Це на 82 копійки дешевше, ніж 30 липня. Вартість при купівлі долара - 40,01 грн., тобто він "просів" на 1,59 грн.

За словами експерта, подорожчання долара США на чорному ринку не обґрунтоване, а стрибок курсу орієнтований на паніку серед українців та бажання деяких громадян отримати "швидкі гроші".

Він прогнозує, що на врегулювання вартості американської валюти вплине профіцит валюти на міжбанку. Таким чином, протягом тижня курс долара повернеться до 36,6 грн, вважає Шапран.

Водночас фахівець критикує Нацбанк за різке підвищення вартості долара. Він вважає, що логічно було би встановити курс 33–34 грн. Наразі ситуація на міжбанку має такий вигляд: