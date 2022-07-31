Гривня посилиться: скільки зараз коштує долар і який курс валют прогнозують

Фінансові експерти прогнозують швидке зниження вартості долара, а українська фінансова система та банки зможуть впоратися з цими стрибками валюти без зайвих витрат.

Про це повідомив фінансовий експерт Віталій Шапран "Телеграфу".

Станом на 31 липня, на чорному ринку України у продажу долар опустився до 41,38 грн. Це на 82 копійки дешевше, ніж 30 липня. Вартість при купівлі долара - 40,01 грн., тобто він "просів" на 1,59 грн.

За словами експерта, подорожчання долара США на чорному ринку не обґрунтоване, а стрибок курсу орієнтований на паніку серед українців та бажання деяких громадян отримати "швидкі гроші".

Він прогнозує, що на врегулювання вартості американської валюти вплине профіцит валюти на міжбанку. Таким чином, протягом тижня курс долара повернеться до 36,6 грн, вважає Шапран.

Водночас фахівець критикує Нацбанк за різке підвищення вартості долара. Він вважає, що логічно було би встановити курс 33–34 грн. Наразі ситуація на міжбанку має такий вигляд:

Станом на день 31 липня, курс долара по НБУ становить 36,56 грн, інформує Апостроф.


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривнюЦіни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Промислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українціПромислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українці
Укрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахункуУкрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахунку
Відсотки за кредитами підвищують : уряд оголосив про зростання вартості позикВідсотки за кредитами підвищують : уряд оголосив про зростання вартості позик
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни у Мелітополі "злетіли" після окупації: скільки зараз коштує риба, фотоЦіни у Мелітополі "злетіли" після окупації: скільки зараз коштує риба, фото
У Польщі подорожчала оренда житла: скільки українським біженцям коштує зняти квартиру у Гданську, Кракові та ВроцлавіУ Польщі подорожчала оренда житла: скільки українським біженцям коштує зняти квартиру у Гданську, Кракові та Вроцлаві
Щоб ворог не впізнав: у мережі фотожабами висміяли заборону НБУ вивішувати валютне таблоЩоб ворог не впізнав: у мережі фотожабами висміяли заборону НБУ вивішувати валютне табло
Курс валют: Нацбанк міг спровокувати подорожчання долараКурс валют: Нацбанк міг спровокувати подорожчання долара
Ціна долара у Києві зашкалює: банки виставили грабіжницький курсЦіна долара у Києві зашкалює: банки виставили грабіжницький курс
Долар в обмінниках підкорює нові "вершини": який курс 29 липняДолар в обмінниках підкорює нові "вершини": який курс 29 липня
Долар іде у відрив: американська валюта у Києві поставила новий рекордДолар іде у відрив: американська валюта у Києві поставила новий рекорд
В Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липніВ Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липні
Долар подорожчав на 3 гривні за тиждень: українцям розповіли, як зміниться курс до кінця рокуДолар подорожчав на 3 гривні за тиждень: українцям розповіли, як зміниться курс до кінця року
Гетманцев вважає, що 40 грн за долар це все ще не ринковий курсГетманцев вважає, що 40 грн за долар це все ще не ринковий курс
Последние новости
Подгружаем последние новости