В ООН знайшли спосіб допомогти Україні зі зберіганням зерна

Структура ООН - Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (FAO) - найближчим часом оголосить тендер на закупівлю обладнання для зберігання зерна в Україні. Це обладнання буде доступне фермерам із 20 областей України, заявила представник FAO Вікторія Міхальчук, передає Укрінформ.

Додаткові складські потужності забезпечать 25% загальнонаціональної потреби.

За словами Михальчука, внаслідок російської агресії 14% українських зерносховищ пошкоджено або зруйновано, 10% розташовано на захоплених Росією територіях. З доступних сховищ 35% наповнені зерновими та олійними культурами торішнього врожаю, які очікують на експорт.

"Уже днями FAO оголосить тендер на закупівлю необхідного обладнання - рукавів для зберігання зерна, навантажувачів-розвантажувачів, а також модульних зерносховищ", - сказала Михальчук.

Найближчим часом буде оголошено умови участі у проекті.