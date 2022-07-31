В ООН знайшли спосіб допомогти Україні зі зберіганням зерна

ООН придбає обладнання для зберігання зерна в Україні.

Структура ООН - Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (FAO) - найближчим часом оголосить тендер на закупівлю обладнання для зберігання зерна в Україні. Це обладнання буде доступне фермерам із 20 областей України, заявила представник FAO Вікторія Міхальчук, передає Укрінформ.

Додаткові складські потужності забезпечать 25% загальнонаціональної потреби.

За словами Михальчука, внаслідок російської агресії 14% українських зерносховищ пошкоджено або зруйновано, 10% розташовано на захоплених Росією територіях. З доступних сховищ 35% наповнені зерновими та олійними культурами торішнього врожаю, які очікують на експорт.

"Уже днями FAO оголосить тендер на закупівлю необхідного обладнання - рукавів для зберігання зерна, навантажувачів-розвантажувачів, а також модульних зерносховищ", - сказала Михальчук.

Найближчим часом буде оголошено умови участі у проекті.


Олена Середа, ZN.ua





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