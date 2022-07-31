Велика німецька мережа будівельних супермаркетів остаточно йде з РФ

Німецька OBI GmbH яка володіє російською мережею будівельних супермаркетів OBI остаточно йде з РФ та продає свій бізнес за один євро – повідомляють російські ЗМІ.

За повідомленням , 27 липня Німецька OBI GmbH підписала угоду з групою російських інвесторів щодо продажу ним шести юридичних осіб російської мережі DIY-магазинів OBI. Згідно з її умовами, на першому етапі 40% часток у цих фірмах перейдуть групі інвестиційно-будівельних компаній Max, а 60% – бізнесменові Йозефу Ліокумовичу.

Сума угоди символічна вона становила 1 євро. Закриття угоди з німецьким холдингом підтвердили також один із партнерів покупців та джерело, близьке до російського підрозділу OBI.

Про вихід з російського ринку в OBI GmbH заявили ще в березні. Тоді у заяві компанії йшлося, що вона «глибоко стурбована трагічним розвитком та наслідками» подій в Україні: «Це вже вплинуло на життя незліченної кількості людей і призвело до непередбачуваних наслідків для нашої ділової діяльності». OBI заявила, що компанія «немає іншого виходу, крім як припинити вести бізнес у Росії».

OBI прийшла до Росії у 2003 році. У країні мережа має 27 гіпермаркетів, у них працюють близько 4,9 тис. співробітників. Це приблизно одна десята загальної чисельності персоналу OBI у світі. Загалом компанія має 670 філій в 11 країнах.