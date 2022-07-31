Крадіжка зерна з України: у Лівані затримали судно Laodicea – ЗМІ

Прокуратура Лівану заарештувала судно Laodicea, яке пришвартувалося в порту Триполі на початку цього тижня. Судно перевозить ячмінь, який міг бути вкрадений в Україні, пише місцеве видання Wion .

Посольство України у Беруті звернулося до правоохоронців із проханням перевірити вантаж судна. «Судно під сирійським прапором перевозить ячмінь та борошно з окупованої української території», - повідомив посол Ігор Осташ.

Про ситуацію із зерновозом також повідомили президенту Лівану Мішелю Ауну. Прокурор Гасан Вейдат наказав поліції перевірити Laodicea.

Судно ходить під прапором Сирії, власником вантажу є сирійський бізнесмен. Судновласницька компанія належить громадянинові Туреччини. Частину вантажу планувалися вивантажити в Лівані, а решту переправити до Сирії.

«Документація на судно в повному порядку, і немає жодних доказів того, що товар було викрадено», - розповів журналістам AFP співробітник ліванської митниці.