Крадіжка зерна з України: у Лівані затримали судно Laodicea – ЗМІ
Поліція перевіряє вантаж.
Прокуратура Лівану заарештувала судно Laodicea, яке пришвартувалося в порту Триполі на початку цього тижня. Судно перевозить ячмінь, який міг бути вкрадений в Україні, пише місцеве видання
Посольство України у Беруті звернулося до правоохоронців із проханням перевірити вантаж судна. «Судно під сирійським прапором перевозить ячмінь та борошно з окупованої української території», - повідомив посол Ігор Осташ.
Про ситуацію із зерновозом також повідомили президенту Лівану Мішелю Ауну. Прокурор Гасан Вейдат наказав поліції перевірити Laodicea.
Судно ходить під прапором Сирії, власником вантажу є сирійський бізнесмен. Судновласницька компанія належить громадянинові Туреччини. Частину вантажу планувалися вивантажити в Лівані, а решту переправити до Сирії.
«Документація на судно в повному порядку, і немає жодних доказів того, що товар було викрадено», - розповів журналістам AFP співробітник ліванської митниці.
За даними ЗМІ, шість років тому США вводили санкції проти Laodicea у рамках кампанії тиску на адміністрацію сирійського диктатора Башара Асада.