Крадіжка зерна з України: у Лівані затримали судно Laodicea – ЗМІ

Поліція перевіряє вантаж.

Крадіжка зерна з України: у Лівані затримали судно Laodicea – ЗМІ

Прокуратура Лівану заарештувала судно Laodicea, яке пришвартувалося в порту Триполі на початку цього тижня. Судно перевозить ячмінь, який міг бути вкрадений в Україні, пише місцеве видання Wion.

Посольство України у Беруті звернулося до правоохоронців із проханням перевірити вантаж судна. «Судно під сирійським прапором перевозить ячмінь та борошно з окупованої української території», - повідомив посол Ігор Осташ.

Про ситуацію із зерновозом також повідомили президенту Лівану Мішелю Ауну. Прокурор Гасан Вейдат наказав поліції перевірити Laodicea.

Судно ходить під прапором Сирії, власником вантажу є сирійський бізнесмен. Судновласницька компанія належить громадянинові Туреччини. Частину вантажу планувалися вивантажити в Лівані, а решту переправити до Сирії.

«Документація на судно в повному порядку, і немає жодних доказів того, що товар було викрадено», - розповів журналістам AFP співробітник ліванської митниці.

За даними ЗМІ, шість років тому США вводили санкції проти Laodicea у рамках кампанії тиску на адміністрацію сирійського диктатора Башара Асада.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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