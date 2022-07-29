Кіпр готовий постачати в Європу свій газ замість російського

Для цього уряд країни планує розпочати буріння свердловини із запасами в 125 мільярдів кубометрів газу, інформує ZN.ua.

Кіпр готовий постачати природний газ до Європи на тлі потенційної енергетичної кризи через скорочення постачання палива з Росії. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила міністерка енергетики Натаса Пілідіс.

За словами представниці кіпрського уряду, її країна може стати важливим інструментом у подоланні газового дефіциту на континенті у разі подальшого шантажу з боку «Газпрому».

«Європа є гарним потенційним споживачем для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься проміжним паливом до 2049 року в межах переходу на «зелені» джерела енергії. Отже, зараз компанії мають можливість укласти довгострокові контракти», – заявила Пілідіс.

Крім того, вона розповіла, що на початку 2023 року Кіпр планує розпочати буріння свердловини на морському родовищі «Афродіта». За попередніми даними, його запаси складають 125 мільярдів кубометрів. Очікується, що роботи будуть завершені до 2027 року.

Також Пілідіс повідомила, що з метою налагодження енергетичного співробітництва з Європою Кіпр має на меті побудувати газопровід, довжиною близько 200 кілометрів. Він зможе транспортувати 3,5 мільярда кубометрів зрідженого газу на рік.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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