У Рівному бухгалтер мережі АЗС махлював з картками на пальне

На Рівненщині викрили 38-річного бухгалтера (тепер вже колишнього) однієї з великих мереж АЗС, який махлював із картками на паливо. Про це повідомила прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

У Рівному бухгалтер мережі АЗС махлював з картками на пальне

За версією досудового слідства, бухгалтер однієї з великих мереж АЗС у 2021 році уклав договір із однією з лікарень Рівненської області та з відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради на постачання палива.

Зокрема, згідно з умовами договору, він від імені компанії мав передати скретч-картки для заправки автомобілів. Коли автомобілі приїжджали на АЗС, то виявлялося, що скретч-карти не активовані і заправитися за ними неможливо. Загальна сума збитків державному бюджету становить 100 000 гривень.

У Рівному бухгалтер мережі АЗС махлював з картками на пальне

Слідчі поліції за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 та ч. 1, 3 ст. 362 КК України (Шахрайство із бюджетними коштами). Максимальне покарання за цими статтями – 8 років ув'язнення.

Під час досудового слідства фігурант свою провину визнав. Наразі правоохоронці вже передали до суду першої інстанції для розгляду по суті обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше українських водіїв попередили про нову аферу з паливом, яка з'явилася на тлі паливної кризи.


Максимов Віталій, Тудей





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