Українці щомісяця зможуть отримувати від 6,5 до 19,5 тис. грн.: хто має право на виплати

Героям України та кавалерам орденів щомісяця виплачуватимуть додаткову матеріальну допомогу у розмірі від 1 до 3 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це сума від 6,5 до 19,5 тис. гривень.

Українці щомісяця зможуть отримувати від 6,5 до 19,5 тис. грн.: хто має право на виплати

Відповідно до ухваленого Верховною Радою законопроекту, щомісячна виплата грошової допомоги встановлена:

  • особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" - у розмірі 3 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (на сьогодні це 19 500 грн).
  • лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) - у розмірі 2 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (13 000 грн);
  • кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) у розмірі 1 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (6 500 грн);
  • членам сімей померлих чи нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордену "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) 3-х до 1-ї (з розрахунку на місяць на сім'ю) мінімальної заробітної плати (мінімалка на сьогоднішній день становить 6500 грн).

Станом на 22 лютого 2022 року 508 осіб удостоєно звання Герой України. З них 298 осіб нагороджено за життя і 210 — посмертно.

Раніше повідомлялося, хто може отримувати грошову допомогу від Червоного Хреста під час війни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Промислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українціПромислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українці
Цукрові заводи в Україні можуть закритисьЦукрові заводи в Україні можуть закритись
Блок рекламы


Похожие новости
У Пенсійному фонді відзвітувались про виплати пенсій на кінець липняУ Пенсійному фонді відзвітувались про виплати пенсій на кінець липня
Скільки Польща та поляки вже витратили на підтримку українців — дослідженняСкільки Польща та поляки вже витратили на підтримку українців — дослідження
Зарплати зменшилися під час війни у половини українців — опитуванняЗарплати зменшилися під час війни у половини українців — опитування
Майже половині українців вистачить грошей лише на місяць, якщо вони втратять роботу або пенсію — опитуванняМайже половині українців вистачить грошей лише на місяць, якщо вони втратять роботу або пенсію — опитування
У Мінфіні відзвітували, скільки грошей спрямували з держбюджету на соцвиплатиУ Мінфіні відзвітували, скільки грошей спрямували з держбюджету на соцвиплати
Промислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українціПромислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українці
Україна виплатила $1,5 мільярда зовнішніх боргів від початку рокуУкраїна виплатила $1,5 мільярда зовнішніх боргів від початку року
Викуп квартир у забудовників: держава придбає для українців нове житлоВикуп квартир у забудовників: держава придбає для українців нове житло
Росіяни та корупціонери не зможуть заснувати банк в Україні: НБУ оновив правилаРосіяни та корупціонери не зможуть заснувати банк в Україні: НБУ оновив правила
Українці стали менше скаржитися на високі ціни на пальнеУкраїнці стали менше скаржитися на високі ціни на пальне
Последние новости
Подгружаем последние новости