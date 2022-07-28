Українці щомісяця зможуть отримувати від 6,5 до 19,5 тис. грн.: хто має право на виплати

Героям України та кавалерам орденів щомісяця виплачуватимуть додаткову матеріальну допомогу у розмірі від 1 до 3 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це сума від 6,5 до 19,5 тис. гривень.

Відповідно до ухваленого Верховною Радою законопроекту, щомісячна виплата грошової допомоги встановлена:

особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" - у розмірі 3 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (на сьогодні це 19 500 грн).

лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) - у розмірі 2 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (13 000 грн);

кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) у розмірі 1 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (6 500 грн);

членам сімей померлих чи нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордену "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) 3-х до 1-ї (з розрахунку на місяць на сім'ю) мінімальної заробітної плати (мінімалка на сьогоднішній день становить 6500 грн).

Станом на 22 лютого 2022 року 508 осіб удостоєно звання Герой України. З них 298 осіб нагороджено за життя і 210 — посмертно.

Раніше повідомлялося, хто може отримувати грошову допомогу від Червоного Хреста під час війни.