Імпорт мобільних зерносховищ в Україну звільнили від сплати мита

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 7548-1 , яким звільнено від сплати оподаткування ввізним митом імпорту до України полімерних мішків та рукавів для зберігання зернових та олійних культур, а також обладнання для їх наповнення, навантаження/розвантаження. Як повідомив депутат Ярослав Железняк, за відповідний законопроєкт на засіданні в середу проголосували 304 народні депутати.

Цей закон допоможе вирішити проблему забезпечення належного зберігання зернових, адже частина зерносховищ України опинилась в окупації чи були знищені, а ще частина досі заповнена зерном, яке не вдалось експортувати через російське вторгнення в Україну та блокування морських портів агресором.

Згідно з текстом документа, Україні потрібно близько 80 тис. поліетиленових рукавів для зберігання зерна, щоб зберегти надлишки врожаю, які накопичаться в агрогосподарств до кінця поточного сезону.

Звільнення від оподаткування ввізним митом імпорту мішків, рукавів та спецобладнання для зберігання зернових прямо на полях допоможе наростити їхній імпорт в Україну та знизити вартість.

Також в пояснювальній записці зазначається, що цей захід надасть змогу врятувати врожай цього сезону, оскільки в умовах воєнного вторгнення РФ до кінця 2022 року в Україні очікується дефіцит 10-15 млн тонн елеваторних потужностей.

Водночас положення закону не застосовуються до товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом.