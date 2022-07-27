Імпорт мобільних зерносховищ в Україну звільнили від сплати мита
Це дозволить розмістити урожай поточного сезону.
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №
Цей закон допоможе вирішити проблему забезпечення належного зберігання зернових, адже частина зерносховищ України опинилась в окупації чи були знищені, а ще частина досі заповнена зерном, яке не вдалось експортувати через російське вторгнення в Україну та блокування морських портів агресором.
Згідно з текстом документа, Україні потрібно близько 80 тис. поліетиленових рукавів для зберігання зерна, щоб зберегти надлишки врожаю, які накопичаться в агрогосподарств до кінця поточного сезону.
Звільнення від оподаткування ввізним митом імпорту мішків, рукавів та спецобладнання для зберігання зернових прямо на полях допоможе наростити їхній імпорт в Україну та знизити вартість.
Також в пояснювальній записці зазначається, що цей захід надасть змогу врятувати врожай цього сезону, оскільки в умовах воєнного вторгнення РФ до кінця 2022 року в Україні очікується дефіцит 10-15 млн тонн елеваторних потужностей.
Водночас положення закону не застосовуються до товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом.