Жито та міндобрива відтепер можна вивозити з України

Уряд скасував заборону на експорт цих товарів.

Уряд скасував заборону на експорт жита та мінеральних добрив. Для цих товарів запроваджений режим автоматичного ліцензування. Про це повідомляє Мінекономіки України.

Наразі браку жита в країні немає: залишки його в Україні оцінюються на рівні 73 тис. тонн, а виробництво зерна прогнозується на рівні 351 тис. тонн. В Уряді запевняють, що це дозволить забезпечити внутрішню потребу у споживанні, яка становить 353 тис. тонн на рік.

Скасування заборони експорту на мінеральні добрива пов’язане із завершенням посівної кампанії, через що запит на їх купівлю є значно нижчим. Натомість спрямування надлишків цих товарних позицій на експорт дозволить збільшити валютні надходження до країни, що є важливою умовою економічного відновлення.

Раніше Кабінет міністрів ввів нульову квоту для експорту жита та мінеральних добрив, що фактично означало заборону на їх вивезення. Такі заходи були необхідні для забезпечення обов'язкової присутності на ринку цих критично важливих товарів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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