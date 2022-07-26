Робота під час війни: де в Україні пропонують найнижчі та найвищі зарплати

Робота під час війни залишається актуальним питанням для тисяч українців, які її втратили. У державі продовжують падати зарплати. Стало відомо, де в Україні найнижчі та найвищі заробітки.

Цього місяця незначно зросли доходи мешканців західних областей, окрім Львова та області. Помітно знизилися заробітки у Миколаївській, Дніпропетровській, Житомирській, Сумській областях та на Волині.

Середня липнева зарплата у відкритих вакансіях у країні склала 22,5 тис. грн. Найвища середня зарплата по Україні залишається у Києві – близько 29,5 тис. грн.

Робота у період війни є. Проте, за даними аналітиків порталу grc.ua, прибутки українців різко впали порівняно з першою половиною лютого.

На Львівщині середня заробітна плата знизилася з 20,5 до 18,9 тис. грн. У Закарпатській області претендентам пропонують 16,6 тис. грн, у Тернопільській області – 14,3 тис. грн, в Івано-Франківській області – 15,2 тис. грн, у Хмельницькій області – 14,8 тис. грн.

На Одещині середня зарплата - 22,5 тис. грн. У Харківській області пропонують 18 тис. грн, у Чернівецькій та Запорізькій області – 17,1 тис. грн.

Мінімальна середня зарплата зафіксована у Рівненській області – 11,5 тис. грн. Серед аутсайдерів по доходам – Київська та Полтавська області – 11,7 тис. грн, Житомирська область – 11,8 тис. грн, Чернігівська та Кіровоградська області – 12,1 тис. грн.

За місяць помітно зменшилися заробітні плати у Сумській області – з 14,3 до 12,5 тис. грн, у Миколаївській області – з 19,5 до 14,8 тис. грн., на Волині – з 15,4 до 12,2 тис. грн. грн, у Дніпропетровській області – з 19,1 до 16,1 тис. грн та у Житомирській області – з 14,9 до 11,8 тис. грн.

Під час війни трудові права українців кардинально змінив новий закон. Тепер роботодавці можуть без проблем звільняти працівників та нав'язувати їм невигідні умови праці.