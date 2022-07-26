Прихильність до Росії не допомогла: Австрія вилучила у "Газпрому" газосховище та назвала красномовну цифру його заповненості

Підземне сховище "Газпрому" Гайдах може зберігати 2,8 млрд кубометрів газу, це найбільше сховище в Австрії, але наразі воно було заповнене на 0%. Про це пише Kroner Zeitung у статті, присвяченій причинам вилучення Австрією у "Газпрому" указаного газосховища.

Зрозумівши, що підходить до зими з пустим газосховищем, Австрія передала право на його використання місцевій компанії RAG Austria AG.

Наповнення цього газосховища має початися 1 серпня,

За словами міністра енергетики Леонори Гевсслер, цей крок має допомогти Австрії досягти цільових показників запасів газу на осінь.

Зазначається, що підземне сховище газу Гайдах, яке знаходиться неподалік від Зальцбурга, забрали у російського "Газпрому" за правилом "використовуй або втратиш". Згідно з рішенням уряду, усі сховища газу в Австрії повинні використовуватися. Якщо ж вони не наповнюються систематично, право на зберігання газу в них може бути передане іншим компаніям.

ПСГ Гайдах може зберігати 2,8 млрд кубометрів газу, це найбільше сховище в Австрії. Ним керують кілька операторів, найбільшим із яких була "дочка" російського "Газпрому", компанія GSA. Станом на 24 липня її частина сховища, за даними асоціації Gas Infrastructure Europe, заповнена на 0%.

На початку липня Леонора Гевсслер попереджала, що Австрія забере у "Газпрому" сховище, якщо той не почне його заповнювати. Але російська компанія проігнорувала це, тож тепер її частину ПСГ Гайдах передали для заповнення австрійській RAG Austria.

А ще зовсім недавно Австрія вимагала якомога швидше запустити "Північний потік-2" та заявляла, що не підтримає ембарго ЄС на російський газ.

Втім, 26 липня країни-члени ЄС, за винятком Угорщини, досягли одностайної політичної угоди про добровільне скорочення споживання природного газу на 15% у порівнянні із середнім споживанням за останні п'ять років у період із 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. Уряди самі обиратимуть відповідні заходи.

Раніше експерти дали прогнози, що чекає Україну та Європу в наступний опалювальний сезон, та якою буде ціна на газ.