Прихильність до Росії не допомогла: Австрія вилучила у "Газпрому" газосховище та назвала красномовну цифру його заповненості

В Австрії зрозуміли, що підходять до зими з пустим газосховищем, інформує ZN.ua.

Прихильність до Росії не допомогла: Австрія вилучила у
Колишній канцлер Австрії Себастіан Курц, якого підозрювали у корупційних діях.
© kremlin.ru

Підземне сховище "Газпрому" Гайдах може зберігати 2,8 млрд кубометрів газу, це найбільше сховище в Австрії, але наразі воно було заповнене на 0%. Про це пише Kroner Zeitung у статті, присвяченій причинам вилучення Австрією у "Газпрому" указаного газосховища.

Зрозумівши, що підходить до зими з пустим газосховищем, Австрія передала право на його використання місцевій компанії RAG Austria AG.

Наповнення цього газосховища має початися 1 серпня,

За словами міністра енергетики Леонори Гевсслер, цей крок має допомогти Австрії досягти цільових показників запасів газу на осінь.

Зазначається, що підземне сховище газу Гайдах, яке знаходиться неподалік від Зальцбурга, забрали у російського "Газпрому" за правилом "використовуй або втратиш". Згідно з рішенням уряду, усі сховища газу в Австрії повинні використовуватися. Якщо ж вони не наповнюються систематично, право на зберігання газу в них може бути передане іншим компаніям.

ПСГ Гайдах може зберігати 2,8 млрд кубометрів газу, це найбільше сховище в Австрії. Ним керують кілька операторів, найбільшим із яких була "дочка" російського "Газпрому", компанія GSA. Станом на 24 липня її частина сховища, за даними асоціації Gas Infrastructure Europe, заповнена на 0%.

На початку липня Леонора Гевсслер попереджала, що Австрія забере у "Газпрому" сховище, якщо той не почне його заповнювати. Але російська компанія проігнорувала це, тож тепер її частину ПСГ Гайдах передали для заповнення австрійській RAG Austria.

А ще зовсім недавно Австрія вимагала якомога швидше запустити "Північний потік-2" та заявляла, що не підтримає ембарго ЄС на російський газ.

Втім, 26 липня країни-члени ЄС, за винятком Угорщини, досягли одностайної політичної угоди про добровільне скорочення споживання природного газу на 15% у порівнянні із середнім споживанням за останні п'ять років у період із 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. Уряди самі обиратимуть відповідні заходи.

Раніше експерти дали прогнози, що чекає Україну та Європу в наступний опалювальний сезон, та якою буде ціна на газ.

Відвертий шантаж Євросоюзу з боку Росії нарешті відкриває очі європейським політикам, які з лютого 2014 року сумнівалися в російській природі "конфлікту в та навколо України". 24 лютого 2022-го, з початком нової хвилі агресії РФ проти України, в Брюсселі заговорили про необхідність радикальних заходів. "До кінця року ми можемо замістити 100 млрд кубометрів газу, що імпортується з Росії. Це дві третини з того, що ми у них імпортуємо. Це покладе край нашій надмірній залежності", — заявив у березні віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс. Читайте про це детальніше в матеріалі на ZN.UA - "Погані новини для Путіна: як Євросоюз позбавляється російського газу".

За матеріалами: Kroner Zeitung /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Цукрові заводи в Україні можуть закритисьЦукрові заводи в Україні можуть закритись
Допомога з безробіття: багатьом українцям скоротили її до 1800 гривеньДопомога з безробіття: багатьом українцям скоротили її до 1800 гривень
Українські біженці у Європі: які вакансії та зарплати їм пропонуютьУкраїнські біженці у Європі: які вакансії та зарплати їм пропонують
Блок рекламы


Похожие новости
На Закарпатті зняли обмеження щодо продажу алкоголю. Але купити його можуть не всіНа Закарпатті зняли обмеження щодо продажу алкоголю. Але купити його можуть не всі
Китай майже відкрито перейшов на бік Росії: продаж РФ товарів воєнного призначення з початку агресії зріс у разиКитай майже відкрито перейшов на бік Росії: продаж РФ товарів воєнного призначення з початку агресії зріс у рази
Канада посилює санкції проти Росії: відомо які промислові галузі РФ постраждають найбільшеКанада посилює санкції проти Росії: відомо які промислові галузі РФ постраждають найбільше
Страховий стаж для пенсії: що буде з тими, хто його не заробивСтраховий стаж для пенсії: що буде з тими, хто його не заробив
У росії почали сильніше відчувати санкції - ЗМІУ росії почали сильніше відчувати санкції - ЗМІ
Токаєв доручив експортувати казахську нафту в обхід РосіїТокаєв доручив експортувати казахську нафту в обхід Росії
Bloomberg повідомило, скільки Китай та Індія заплатили Росії за енергоресурси під час війниBloomberg повідомило, скільки Китай та Індія заплатили Росії за енергоресурси під час війни
Австрія конфіскувала підземне газове сховище російського концерну "Газпром"Австрія конфіскувала підземне газове сховище російського концерну "Газпром"
Назад у 90-ті: у Росії почали масово торгувати підробками знаменитих брендівНазад у 90-ті: у Росії почали масово торгувати підробками знаменитих брендів
Мережу ресторанів KFC та Pizza Hut закриють в РосіїМережу ресторанів KFC та Pizza Hut закриють в Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости