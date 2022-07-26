Українські банки змінюють правила: які послуги буде складніше отримати

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Представники банків повідомили що змінилось через вплив війни.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням з посиланням на Опитування про умови банківського кредитування НБУ (III квартал 2022 року).

У ІІ кварталі банки констатували погіршення якості кредитів, незмінність помірного попиту на кредити з боку бізнесу та скорочення попиту з боку населення, посилення стандартів кредитування та зниження рівня схвалення заявок. Банки очікують помірне відновлення попиту на кредити й надалі прогнозують посилення всіх видів ризиків.

Більшість банків вдруге поспіль повідомили про посилення стандартів корпоративного кредитування, більшою мірою для довгострокових, валютних кредитів та позик великому бізнесу.

гроші, гривня

Стандарти кредитування домогосподарств посилились другий квартал поспіль. Як і в І кварталі, на це вплинули погіршення загальної економічної активності, гірші курсові та інфляційні очікування. Рівень схвалення заявок на кредити фізичним та юридичним особам знизився, зокрема на споживчі - найстрімкіше за всю історію опитувань, зазначають в НБУ.

Учасники опитування відзначили зростання всіх видів ризиків у ІІ кварталі 2022 року, найпомітніше – кредитного й операційного, як і квартал тому. У найближчі три місяці банки прогнозують, що усі види ризиків надалі посилюватимуться.

У наступні 12 місяців банки прогнозують скорочення обсягів як корпоративного, так і роздрібного кредитування. Водночас оцінки перспектив відновлення споживчого кредитування дещо покращилися порівняно з попереднім кварталом.

Поточне опитування проводилося з 28 червня до 12 липня 2022 року серед кредитних менеджерів 27 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 94%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

нбу, нацбанк


Анна Вернигора, politeka.net





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