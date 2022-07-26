Євросоюз погодив план скорочення споживання газу – ЗМІ

Згідно з планом, у певний період ЄС має скоротити використання газу на 15%, інформує ZN.ua.

Євросоюз погодив план скорочення споживання газу – ЗМІ
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Держави-члени ЄС узгодили план скорочення споживання газу, аби пом’якшити наслідки можливої зупинки поставок російського «блакитного» палива, повідомляє DPA у Twitter.

Вказано, що надзвичайний газовий план Євросоюзу передбачає добровільне скорочення споживання природного газу на 15% із серпня цього року до кінця березня наступного.

Інші деталі плану поки не повідомлялися.





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