Євросоюз погодив план скорочення споживання газу – ЗМІ

Держави-члени ЄС узгодили план скорочення споживання газу, аби пом’якшити наслідки можливої зупинки поставок російського «блакитного» палива, повідомляє DPA у Twitter .

Вказано, що надзвичайний газовий план Євросоюзу передбачає добровільне скорочення споживання природного газу на 15% із серпня цього року до кінця березня наступного.

Інші деталі плану поки не повідомлялися.