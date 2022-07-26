Дозвіл скасовано: Нацбанк, підвищивщи курс долара, попередив про чергові нововведення

НБУ, Нацбанк, долар

Національний Банк України повідомив про низку новвоведень, про які треба знати.

Так, як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, із 25 липня скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

валюта долар

Ще одна норма набуде чинності з 1 серпня.

«Змінено алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків. Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти», - попередили в НБУ.

НБУ, Нацбанк, долар

Так, із 21 липня НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Також зазначалося, що Нацбанк вживає окремих заходів для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями.


Катерина Петренко, politeka.net





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