Дозвіл скасовано: Нацбанк, підвищивщи курс долара, попередив про чергові нововведення

Національний Банк України повідомив про низку новвоведень, про які треба знати.

Так, як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, із 25 липня скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

Ще одна норма набуде чинності з 1 серпня.

«Змінено алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків. Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти», - попередили в НБУ.

Так, із 21 липня НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Також зазначалося, що Нацбанк вживає окремих заходів для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями.