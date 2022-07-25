Україна і США розробляють «план Б» з вивезення зерна

Сполучені Штати і Україна розробляють «план Б» з вивезення зерна з країни після нападу Росії на порт Одеси. Про це заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

План «Б»

За її словами, «план Б» включає в себе автомобільні і залізничні шляхи, річки, відправку барж і коригування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, щоб експорт міг здійснюватися швидше.

«Ми живемо за планом на випадок непередбачених обставин, тому що не можна довіряти нічому, що говорить президент Росії Володимир Путін», — заявила Пауер.

Вона додала, що близько 20 млн тонн пшениці і кукурудзи застрягли в порту Одеси, підкресливши, що попри продовольчу безпеку, забезпечувану альтернативними маршрутами з України, «немає ніякої заміни тому, що Путін дозволить припинити блокаду і відправити зерно найбільш ефективним способом».

Пауер заявила, що сподівається, що зернова угода «якось закріпиться», попри те, що Росія «негайно повернулася спиною» до угоди, атакувавши Одесу-головний порт, зазначений в Угоді.

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