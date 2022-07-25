Україна і США розробляють «план Б» з вивезення зерна
Сполучені Штати і Україна розробляють «план Б» з вивезення зерна з країни після нападу Росії на порт Одеси. Про це заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє
План «Б»
За її словами, «план Б» включає в себе автомобільні і залізничні шляхи, річки, відправку барж і коригування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, щоб експорт міг здійснюватися швидше.
«Ми живемо за планом на випадок непередбачених обставин, тому що не можна довіряти нічому, що говорить президент Росії Володимир Путін», — заявила Пауер.
Вона додала, що близько 20 млн тонн пшениці і кукурудзи застрягли в порту Одеси, підкресливши, що попри продовольчу безпеку, забезпечувану альтернативними маршрутами з України, «немає ніякої заміни тому, що Путін дозволить припинити блокаду і відправити зерно найбільш ефективним способом».
Пауер заявила, що сподівається, що зернова угода «якось закріпиться», попри те, що Росія «негайно повернулася спиною» до угоди, атакувавши Одесу-головний порт, зазначений в Угоді.
Передісторія
Вранці 23 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Дві ракети збили, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. Термінал, де зберігали зерно на експорт, не постраждав. Попри атаку окупантів, Україна продовжує готуватися до експорту зерна.
Спікер МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що Росії знадобилося лише 24 години, щоб зірвати «зернові» угоди. Та закликав ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов’язань. Удари по Одесі засудили США, ООН та ЄС, українські політики та дипломати.
Своєю чергою Росія повідомила Туреччині, що начебто не має «жодного відношення» до удару. Міністерство оборони країни висловило «занепокоєння».
Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна 22 липня. Документ передбачає безпечне проходження зерновозів у та з українських портів під час війни. Ключову роль у гарантуванні безпеки відведено Анкарі.