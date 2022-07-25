Великі компанії позбулися біткоїну на суму $5,5 мільярда

З 10 травня великі організації продали 236 237 біткоїнів загальною вартістю вартістю $5,452 млрд. Про це йдеться в даних дослідницької компанії Arcane Research, пише cryptocurrency.tech.

Великі компанії позбулися біткоїну на суму $5,5 мільярда
Фото: app.subsocial.network

Як заявив аналітик Ветле Лунде, все «почалося з До Квону». Йдеться, звичайно, про крах екосистеми Terra, яка призвела до масштабної кризи в криптовалютній індустрії. Ліквідація забезпечення в біткоїнах фондом Luna Foundation Guard стала найбільшою — було продано 80 393 BTC.

Також значну частину біткоїнів продав американський виробник електромобілів Tesla — 29060 BTC. Ще 24 510 біткоїнів було розпродано канадським біржовим фондом Purpose BTC — це більше половини всіх біткоїнів фонду.

Лунде зазначив, що криза на криптовалютному ринку вплинула і на майнерів. З запасів майнінгових компаній було продано 19056 BTC в період з травня по червень.

При цьому аналітики очікують на деяке відновлення курсу біткоїну до кінця року. Хоча, за їхніми словами, цей період буде дуже складним і цілком можливо, учасники ринку побачать «і падіння, і зростання».

Раніше аналітики компанії CryptoQuant припустили, що масовий продаж BTC майнерами на ринку, що падає, може спровокувати подальше зниження ціни біткоїну — курс може впасти нижче $20 000.





Интересные новости
Верховна Рада прийняла закон про роботу фрілансерів – без фіксованого періоду та гарантійВерховна Рада прийняла закон про роботу фрілансерів – без фіксованого періоду та гарантій
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Оренда землі: цьогоріч пайовики можуть залишитися без платиОренда землі: цьогоріч пайовики можуть залишитися без плати
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Цукрові заводи в Україні можуть закритисьЦукрові заводи в Україні можуть закритись
Блок рекламы


Похожие новости
Україна виплатила $1,5 мільярда зовнішніх боргів від початку рокуУкраїна виплатила $1,5 мільярда зовнішніх боргів від початку року
Ощадбанк за перше півріччя зафіксував збиток 4,03 мільярда. Причина — війна в УкраїніОщадбанк за перше півріччя зафіксував збиток 4,03 мільярда. Причина — війна в Україні
Нацбанк розкрив суму прибутку за 2021 рікНацбанк розкрив суму прибутку за 2021 рік
Нафтогаз звернувся до уряду за 150 мільярдами на закупівлю газуНафтогаз звернувся до уряду за 150 мільярдами на закупівлю газу
В Польщі відкриються відділення Нової пошти: коли можна буде скористатися послугами української компаніїВ Польщі відкриються відділення Нової пошти: коли можна буде скористатися послугами української компанії
Нацбанком підтримав гривню на круглу сумуНацбанком підтримав гривню на круглу суму
Мінцифри закликало технологічні компанії світу долучитись «діджитал-лендлізу» для УкраїниМінцифри закликало технологічні компанії світу долучитись «діджитал-лендлізу» для України
Україна отримала грант від Німеччини на суму €1 млрдУкраїна отримала грант від Німеччини на суму €1 млрд
В Україні заарештували активи туркомпанії російського мільярдераВ Україні заарештували активи туркомпанії російського мільярдера
Україна отримала від США 1,3 мільярда доларів грантової допомогиУкраїна отримала від США 1,3 мільярда доларів грантової допомоги
Последние новости
Подгружаем последние новости