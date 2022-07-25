Великі компанії позбулися біткоїну на суму $5,5 мільярда

З 10 травня великі організації продали 236 237 біткоїнів загальною вартістю вартістю $5,452 млрд. Про це йдеться в даних дослідницької компанії Arcane Research, пише cryptocurrency.tech.

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Як заявив аналітик Ветле Лунде, все «почалося з До Квону». Йдеться, звичайно, про крах екосистеми Terra, яка призвела до масштабної кризи в криптовалютній індустрії. Ліквідація забезпечення в біткоїнах фондом Luna Foundation Guard стала найбільшою — було продано 80 393 BTC.

Також значну частину біткоїнів продав американський виробник електромобілів Tesla — 29060 BTC. Ще 24 510 біткоїнів було розпродано канадським біржовим фондом Purpose BTC — це більше половини всіх біткоїнів фонду.

Лунде зазначив, що криза на криптовалютному ринку вплинула і на майнерів. З запасів майнінгових компаній було продано 19056 BTC в період з травня по червень.

При цьому аналітики очікують на деяке відновлення курсу біткоїну до кінця року. Хоча, за їхніми словами, цей період буде дуже складним і цілком можливо, учасники ринку побачать «і падіння, і зростання».

Раніше аналітики компанії CryptoQuant припустили, що масовий продаж BTC майнерами на ринку, що падає, може спровокувати подальше зниження ціни біткоїну — курс може впасти нижче $20 000.