В Аргентині власникам криптовалют заборонили купувати фіатні гроші

Центральний банк Аргентини оголосив про нові обмеження для власників криптовалют — інвесторам заборонили купувати долари США. Про це пише noworries.

В Аргентині власникам криптовалют заборонили купувати фіатні гроші
Фото: epravda.com.ua

Як повідомили представники Центрального банку, фінансова система країни потерпає від інфляції, тому необхідно зупинити витік грошей з країни, що можна легко зробити, обмеживши можливість купівлі доларів для крипто-інвесторів.

Жителі країни, які придбали біткоїн або альткоїни за останні 90 днів, не зможуть отримати доступ до єдиного ринку обміну Mercado ?nico y Libre de Cambio та купити долари за офіційним курсом.

Інфляція в Аргентині

Наразі в Аргентині зафіксували один з найвищих рівнів інфляції у світі. За даними Центрального банку, річна інфляція в країні становить 64%. Нагадаємо, на початку липня громадяни Аргентини почали не на жарт перейматися за майбутнє своїх заощаджень.

Аргентинці вкладали гроші в стейблкоїни в спробі зберегти власні кошти. Ріст інвестицій у стейблкоїни USDT і DAI в перші дні липня склав 300%.





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