NFT-музей війни зібрав понад $1,3 мільйона на допомогу країні

Запущений Мінцифрою та українською блокчейн-спільнотою NFT-музей метаісторії, присвячений хронології вторгнення Росії в Україну, зібрав понад $1,3 млн. Про це пише Forklog із посиланням на дані Мінцифри.

NFT-музей війни зібрав понад $1,3 мільйона на допомогу країні
Фото: metahistory.gallery

«NFT-музей зібрав для України понад $1 млн. Усі кошти направлено до криптофонду. Сьогодні команда проєкту випустила третю колекцію NFT, Warline, до якої входять витвори мистецтва, які розповідають про хід війни», — йдеться у повідомленні.

За даними на сайті, в ході продажів незамінних токенів всього зібрано 803,28 ЕТН. З них 297,506 ЕТН (близько $481?000 на момент написання) передали криптофонду Aid For Ukraine.

Більшість коштів виручено під час продажу нагороди за перемогу Kalush Orchestra у Євробаченні-2022 у вигляді NFT, яка пройшла на платформі музею. Її придбала криптобіржа WhiteBIT за 500 ЄТН. Кошти перерахували до благодійного фонду Сергія Притули, повідомили представники музею.

Ще частину зібраної криптовалюти (близько 4,7 ЄТН) передали на ініціативу, що реалізується спільно з Мінкультом, щодо відновлення історичних та культурних об'єктів, зруйнованих через війну. 1,05 ЄТН поки що знаходиться на смарт-контракті однієї з колекцій.

Музей також запустив третю NFT-колекцію Warline, кошти від якої також перерахують Aid For Ukraine. Стратег проекту Аліса Фурса в коментарі ForkLog UA наголосила, що придбати токени можна безпосередньо на сайті.

Передісторія

25 березня Мінцифра та українська блокчейн-спільнота створили NFT-музей війни. За словами міністра Михайла Федорова, музей допоможе поширити правду про російські військові злочини, скоєні проти українців.

Міністр також розповів, що всі твори в музеї представлені у цифровому вигляді як NFT та їх може придбати будь-хто. Головна мета такого музею — зібрати кошти, щоб відновити українські музеї та театри, які постраждали від рук окупантів.

Для міжнародних NFT-колекціонерів це унікальна можливість доповнити свою художню колекцію історичними цифровими артефактами та підтримати Україну.

Що таке NFT

NFT є своєрідним розвитком ідеї криптовалют, пише ВВС. Як і традиційні цифрові гроші — біткоїн чи Ethereum — вони працюють на технології блокчейн.

Ключова відмінність тільки в одному: якщо одна «монета» біткоїну, наприклад, нічим не відрізняється від іншої «монети» біткоїну, то кожен NFT є унікальним або має обмежену кількість копій. Звідси і назва NFT — non fundgible-token (невзаємозамінний токен).

Якщо у вас є унікальний незмінний токен, то ви можете бути впевненими: такого немає більше ні в кого.





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