Нацбанк може надрукувати ще 200 мільярдів гривень у наступному році

Дефіцит держбюджету Украни та складності з його фінансуванням збережуться і в 2023 році, що вимагатиме продовження його емісійного фінансування Нацбанком, проте обсяг тако підтримки збережеться приблизно вдвічі із передбачених на цей рік 400 млрд грн. Про це заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, повідомляє Бізнес.Цензор.

Нацбанк може надрукувати ще 200 мільярдів гривень у наступному році
Фото: сensor.net

«Наступного року ми в нашому базовому сценарії очікуємо, що потреба в емісії збережеться. Вона вже буде набагато нижчою, ніж цього року — приблизно вдвічі», — сказав Ніколайчук.

У поточному році уряд за погодженням з Нацбанком визначили обсяг такого фінансування у сумі до 400 млрд грн, з яких НБУ вже перерахував 240 млрд грн шляхом викупу військових облігацій.

«По емісії ми закладаємо на другу половину цього року у розмірі 180 млрд грн: по 30 млрд грн на місяць. Це обсяг, який призводить до контрольованих наслідків, він врахований у макропрогнозі», — уточнив Ніколайчук.

За його словами, прогноз емісійного фінансування на 2023 рік зроблено з урахуванням припущень щодо надходження зовнішнього фінансування.

«Вони досить консервативні, і за таких консервативних припущень необхідність в емісії ще зберігається», — сказав заступник голови Нацбанку.

Допомога НБУ

Національний банк з початку війни безпосередньо профінансував держбюджет за рахунок викупу «військових» облігацій на 225 млрд грн і розраховує на збереження узгодженої з урядом стелі таких операцій цього року в 400 млрд грн.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, він сподівається, що емісія гривні для покриття дефіциту держбюджету не перевищуватиме 30 млрд грн на місяць до кінця року.





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