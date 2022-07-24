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2022-07-24
Кабмін затвердив перелік товарів та послуг за кордоном, які дозволено оплачувати валютою при імпорті в Україну
Йдеться про закупку критичного імпорту в умовах воєнного стану, інформує
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Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, послуг, прав інтелектуальної власності тощо, які буде можливо закупати для імпорту в Україну, проводячи оплату валютою. Відповідна
Як випливає з
В ухвалі широкий перелік послуг, серед яких, зокрема:
- оплата товарів (продукції, послуг, витрат), пов'язаних із перевезенням пасажирів, вантажів;
- послуги з транспортування вантажів усіма видами транспорту;
- послуги зі зберігання товару на складах за кордоном;
- оптичні та радарні супутникові знімки;
- програмна продукція, зокрема результати комп'ютерного програмування;
- екземпляри (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентів;
- послуги медичних лабораторій;
- послуги з реєстрації та перереєстрації лікарських засобів;
- послуги іноземних дата-центрів;
- послуги поштового зв'язку.
С більш детальним переліком можна ознайомитися у додатку до указаної постанови:
Лія Ільченко, ZN.ua