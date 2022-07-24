Кабмін затвердив перелік товарів та послуг за кордоном, які дозволено оплачувати валютою при імпорті в Україну

Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, послуг, прав інтелектуальної власності тощо, які буде можливо закупати для імпорту в Україну, проводячи оплату валютою. Відповідна постанова від 22 липня 2022 р. № 814, яка почала діяти з 23 липня, оприлюднена на Урядовому порталі.

Як випливає з тексту документа, йдеться про закупку критичного імпорту в умовах воєнного стану.

В ухвалі широкий перелік послуг, серед яких, зокрема:

оплата товарів (продукції, послуг, витрат), пов'язаних із перевезенням пасажирів, вантажів;

послуги з транспортування вантажів усіма видами транспорту;

послуги зі зберігання товару на складах за кордоном;

оптичні та радарні супутникові знімки;

програмна продукція, зокрема результати комп'ютерного програмування;

екземпляри (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентів;

послуги медичних лабораторій;

послуги з реєстрації та перереєстрації лікарських засобів;

послуги іноземних дата-центрів;

послуги поштового зв'язку.

С більш детальним переліком можна ознайомитися у додатку до указаної постанови: