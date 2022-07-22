У Києві СБУ викрила схему продажу військової гуманітарки на мільйони гривень: фото

У Києві працівники Служби безпеки викрили протиправну схему продажу військової гуманітарки на близько вісім мільйонів гривень, інформує Апостроф .

Про це інформує пресслужба спецвідомства.

Йдеться про розкрадання захисного спорядження Національної гвардії та незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

За версією слідства, керівник спеціалізованої мережі магазинів з продажу військового спорядження разом з директором столичної комерційної структури вирішили нажитися, організувавши протиправну схему. Вони ввезли та здійснили митне оформлення гуртової партії військового спорядження нібито для потреб підрозділу Нацгвардії.

Тоді як у підсумку - намагались незаконно реалізувати близько двох тисяч пластин для бронежилетів, шоломи, різну військову амуніцію.Також у них вилучили 120 тисяч незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї, які теж готували до продажу.