У Києві СБУ викрила схему продажу військової гуманітарки на мільйони гривень: фото
У Києві працівники Служби безпеки викрили протиправну схему продажу військової гуманітарки на близько вісім мільйонів гривень, інформує
Про це інформує пресслужба спецвідомства.
Йдеться про розкрадання захисного спорядження Національної гвардії та незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.
За версією слідства, керівник спеціалізованої мережі магазинів з продажу військового спорядження разом з директором столичної комерційної структури вирішили нажитися, організувавши протиправну схему. Вони ввезли та здійснили митне оформлення гуртової партії військового спорядження нібито для потреб підрозділу Нацгвардії.
Тоді як у підсумку - намагались незаконно реалізувати близько двох тисяч пластин для бронежилетів, шоломи, різну військову амуніцію.Також у них вилучили 120 тисяч незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї, які теж готували до продажу.
Наразі організаторам протиправної схеми повідомили про підозру, додали в СБУ.