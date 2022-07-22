У Києві обвалилися ціни на оренду житла: за скільки можна зняти квартиру

У столиці України оренда житла стала доступнішою більш ніж наполовину. Квартиру у Києві можна зняти за ціною, на 52% меншою, ніж до початку повномасштабної війни.

У Києві обвалилися ціни на оренду житла: за скільки можна зняти квартиру

В українській столиці обвалилися ціни на орендоване житло. Оренда квадратного метра квартири у Києві в червні року впала до $5,3 за кв. м. Це на 52% нижче порівняно із січнем у доларах, і на 36% – у гривневому.

Найдорожчим районом Києва для оренди традиційно є Печерський, де за оренду нерухомості потрібно заплатити $486 на місяць. ($ 8/кв. м). Зняти квартиру в Шевченківському районі коштуватиме $346 на місяць ($7/кв. м), а в Голосіївському - $304 на місяць ($6/кв. м).

Аналітики зауважили, що в червні оренда житла Шевченківському та Голосіївському районах стала доступнішою на 1 та 6 відсотків відповідно. А ось у Печерському вона збільшилася порівняно з травнем на 4%.

У Києві обвалилися ціни на оренду житла: за скільки можна зняти квартиру

Вартість оренди квартир у спальних районах та на лівому березі української столиці впала в середньому на 17%. Зняти житло у Солом'янському районі Києва можна за $235/місяць ($6/кв. м), в Оболонському – до $230/місяць ($5/кв.м), Подільському – до $209/місяць ($5/кв. м), а в Святошинському – до $195/місяць ($4/кв. м). Мінімальна ціна оренди квартири зафіксована у Деснянському районі – $177/місяць ($4/кв. м).

Нагадаємо, які зарплати пропонують у Києві під час війни. Деякі спеціалісти заробляють до 400 тисяч гривень на місяць.


Ловіцька Леся, Тудей





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