У Києві анонсували зменшення квартирної черги: які перспективи отримати житло у столиці

Київська міська рада затвердила будівництво 1 628 квартир коштом державного та місцевого бюджетів. Це передбачає Міська цільова програма забезпечення житлом на 2022-2024 роки, ухвалена Київською міською радою 14 липня.

На сьогодні у відкритому доступі тексту програми немає.

У той же час, ZN.UA вирішило поцікавитися, які квартирні черги існують в столиці, попри те, що сьогодні вони здаються пережитком радянських часів.

Отже, згідно з інформацією, яку оприлюднили в Київміськраді про ухвалену програму, громадян, що стоять на черзі в Києві, збираються забезпечувати як безплатним, так і доступним у плані оплати, а також тимчасовим житлом.

Міська цільова програма включає 6 напрямів, які охоплюють різні категорії громадян та мають свої механізми фінансування. Зокрема, це:

Забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання, в тому числі дітей сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Забезпечення громадян доступним житлом.

Забезпечення громадян тимчасовим житлом.

Забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, житлом із залученням іпотечних житлових кредитів.

Фінансово-кредитна підтримка молоді для забезпечення їх житлом.

Надання житла в оренду з викупом.

Як зазначають в міськраді, підтримку можуть отримати громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, серед них – діти сироти та молодь.

Як розповів депутат Київської міської ради та очільник постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський, такий крок дозволить зменшити квартирну чергу у столиці.