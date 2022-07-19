У Києві анонсували зменшення квартирної черги: які перспективи отримати житло у столиці
Черга у столичному регіоні вражає не менше за київську, інформує
Київська міська рада
На сьогодні у відкритому доступі тексту програми немає.
У той же час, ZN.UA вирішило поцікавитися, які квартирні черги існують в столиці, попри те, що сьогодні вони здаються пережитком радянських часів.
Отже, згідно з інформацією, яку оприлюднили в Київміськраді про ухвалену програму, громадян, що стоять на черзі в Києві, збираються забезпечувати як безплатним, так і доступним у плані оплати, а також тимчасовим житлом.
Міська цільова програма включає 6 напрямів, які охоплюють різні категорії громадян та мають свої механізми фінансування. Зокрема, це:
- Забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання, в тому числі дітей сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, та осіб з їх числа.
- Забезпечення громадян доступним житлом.
- Забезпечення громадян тимчасовим житлом.
- Забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, житлом із залученням іпотечних житлових кредитів.
- Фінансово-кредитна підтримка молоді для забезпечення їх житлом.
- Надання житла в оренду з викупом.
Як зазначають в міськраді, підтримку можуть отримати громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, серед них – діти сироти та молодь.
Як розповів депутат Київської міської ради та очільник постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський, такий крок дозволить зменшити квартирну чергу у столиці.