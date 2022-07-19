У Києві анонсували зменшення квартирної черги: які перспективи отримати житло у столиці

Черга у столичному регіоні вражає не менше за київську, інформує ZN.ua.

У Києві анонсували зменшення квартирної черги: які перспективи отримати житло у столиці
© Maria Ziegler / Unsplash

Київська міська рада затвердила будівництво 1 628 квартир коштом державного та місцевого бюджетів. Це передбачає Міська цільова програма забезпечення житлом на 2022-2024 роки, ухвалена Київською міською радою 14 липня.

На сьогодні у відкритому доступі тексту програми немає.

У той же час, ZN.UA вирішило поцікавитися, які квартирні черги існують в столиці, попри те, що сьогодні вони здаються пережитком радянських часів.

Отже, згідно з інформацією, яку оприлюднили в Київміськраді про ухвалену програму, громадян, що стоять на черзі в Києві, збираються забезпечувати як безплатним, так і доступним у плані оплати, а також тимчасовим житлом.

Міська цільова програма включає 6 напрямів, які охоплюють різні категорії громадян та мають свої механізми фінансування. Зокрема, це:

  • Забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання, в тому числі дітей сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, та осіб з їх числа.
  • Забезпечення громадян доступним житлом.
  • Забезпечення громадян тимчасовим житлом.
  • Забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, житлом із залученням іпотечних житлових кредитів.
  • Фінансово-кредитна підтримка молоді для забезпечення їх житлом.
  • Надання житла в оренду з викупом.

Як зазначають в міськраді, підтримку можуть отримати громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, серед них – діти сироти та молодь.

Як розповів депутат Київської міської ради та очільник постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський, такий крок дозволить зменшити квартирну чергу у столиці.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Нова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄСНова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄС
ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС ЛитвиЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви
Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує державаЖитло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Українські сім'ї отримають нові комфортні будинки: заявки приймають до 27 липняУкраїнські сім'ї отримають нові комфортні будинки: заявки приймають до 27 липня
Ціна на цукор в Україні знижуватиметьсяЦіна на цукор в Україні знижуватиметься
Блок рекламы


Похожие новости
Гроші для бізнесменів: українці можуть отримати до 8 млн грн на свою справуГроші для бізнесменів: українці можуть отримати до 8 млн грн на свою справу
Ціни на квартири у новобудовах: названі регіони з найдешевшим житломЦіни на квартири у новобудовах: названі регіони з найдешевшим житлом
В Україні подешевшало вторинне житло: скільки коштують квартири у Києві, Ужгороді та ДніпріВ Україні подешевшало вторинне житло: скільки коштують квартири у Києві, Ужгороді та Дніпрі
У соцмережах активізувалися шахраї, які намагаються отримати дані карток українцівУ соцмережах активізувалися шахраї, які намагаються отримати дані карток українців
Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує державаЖитло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Оренда квартир в Одесі: як змінилися ціни на житло в середині липняОренда квартир в Одесі: як змінилися ціни на житло в середині липня
Робота в Києві: хто під час війни отримує найбільші зарплатиРобота в Києві: хто під час війни отримує найбільші зарплати
Ціни на оренду квартир у Києві стали зростатиЦіни на оренду квартир у Києві стали зростати
Оренда квартир в Києві: шість способів захиститися від шахраївОренда квартир в Києві: шість способів захиститися від шахраїв
Компенсація за зруйноване під час війни житло: що робити власникам квартир у новобудовахКомпенсація за зруйноване під час війни житло: що робити власникам квартир у новобудовах
Последние новости
Подгружаем последние новости