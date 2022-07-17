Швеція скорочує атомну генерацію через падіння цін

Шведський оператор атомної електростанції Vattenfall обмежує виробництво на двох реакторах поблизу Стокгольму – повідомляє Bloomberg.

За повідомленням , останніми днями ціни на електроенергію у скандинавських країнах були настільки низькими, що атомна станція добровільно зменшила потужність. Це різко контрастує з енергетичною кризою, яка охопила континент, де кожен мегават має значення.

Скандинавська енергетика стала дешевшою завдяки хорошій вітровій енергії, а також скороченню попиту влітку. Електроенергія у Швеції зараз коштує 9,35 євро за мегават-годину, тоді як ціни у Франції в 40 разів вищі. У цей самий час спека та надто тепла вода у річках стримують виробництво у Франції, а в Німеччині через низький рівень річок вугільні заводи борються за достатні запаси палива.