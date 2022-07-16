ЄС виділить 433 млн євро трьом країнам на підтримку біженців з України

Європейський Союз надасть Бельгії, Італії та Люксембургу 433, 79 мільйони євро на компенсацію витрат, пов’язаних із забезпеченням українських біженців та відновлення від пандемії коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії від 15 липня.

Зазначається, що 33,4 мільйони євро з Європейського соціального фонду (ESF) будуть спрямовані Бельгії на посилення організації, консультування та підтримки біженців з працевлаштування. Метою є інтеграція на ринку праці біженців з України та незахищених шукачів роботи, які її втратили або перебувають у нестабільних умовах зайнятості після пандемії COVID-19.

У Люксембурзі Фонд допомоги знедоленим отримає 390 тисяч євро для доставки додаткової продовольчої допомоги людям, які її потребують. Це дозволить країні продовжувати реагувати не лише на поточні потреби домогосподарств у нестабільному становищі, але й на складніші виклики та нові вимоги, спричинені соціальними наслідками пандемії та продовольчої кризи.

В Італії 136 мільйонів євро буде додано до операційної програми «Управління та інституційний потенціал», щоб допомогти зменшити тиск на систему охорони здоров’я країни, сприяти найму нових працівників у сфері охорони здоров’я та покрити витрати на додаткові години роботи 23 200 лікарів та іншого медичного персоналу під час пандемії. Крім того, 264 мільйони євро будуть спрямовані на закупівлю доз вакцин проти COVID-19.