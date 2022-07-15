У соцмережах активізувалися шахраї, які намагаються отримати дані карток українців

Дані виманюють під виглядом матеріальної допомоги.

У соцмережах активізувалися шахраї, які намагаються отримати дані карток українців
Шахраї намагаються отримати доступ до даних банківських карток

У соціальних мережах активізувалися шахраї, які виманюють в українців дані їхніх платіжних карток. Як повідомляє Держспецзв'язку, фінансові дані намагаються отримати під виглядом "грошової компенсації".

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події виявила кілька шахрайських сторінок у соцмережі Facebook, які містять посилання на так званий "Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених коштів".


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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