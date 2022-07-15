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2022-07-15
У соцмережах активізувалися шахраї, які намагаються отримати дані карток українців
Дані виманюють під виглядом матеріальної допомоги.
Шахраї намагаються отримати доступ до даних банківських карток
У соціальних мережах активізувалися шахраї, які виманюють в українців дані їхніх платіжних карток. Як
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події виявила кілька шахрайських сторінок у соцмережі Facebook, які містять посилання на так званий "Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених коштів".
Фаїна Вауліна, ZN.ua