У соцмережах активізувалися шахраї, які намагаються отримати дані карток українців

У соціальних мережах активізувалися шахраї, які виманюють в українців дані їхніх платіжних карток. Як повідомляє Держспецзв'язку, фінансові дані намагаються отримати під виглядом "грошової компенсації".

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події виявила кілька шахрайських сторінок у соцмережі Facebook, які містять посилання на так званий "Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених коштів".