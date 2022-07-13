ПриватБанк різко підвищив курс долара та євро: що змінилося для власників карток

ПриватБанк різко підвищив картковий курс валют для своїх клієнтів. На численні скарги клієнтів у фінустанові відповідають, що встановлюють курс валют на основі рекомендацій НБУ, а також з огляду на ситуацію на ринку.

Так, долар у ПриватБанку 13 липня коштує 37,60 грн/дол. Щодо євро гривня подешевшала на 50 копійок - до 38 грн/євро.

Курс валют у відділеннях банку та в мобільному додатку Приват24 відрізняється. Продати американську валюту у банку сьогодні можна за курсом 36,60 грн за дол., євро – 36,50 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки у ПриватБанку становить 36,63 грн., а на євро карткові розрахунки – 36,77 грн.

Зі вчорашнього дня курс долара підвищився на 13 копійок, а євро - майже на гривню (був 36,63 грн/євро).

У порівнянні з іншими банками, чий курс НБУ також більше не регулює, курс долара в ПриватБанку на сьогоднішній день один з найвищих.

Найбільше коливання курсу відчувають на собі українці, які перебувають за кордоном, а зарплату отримують у гривні. При конвертації в євро чи долари вони змушені продавати валюту по 29 грн, а купувати вже по 36 грн.

Інші банки в Україні, такі як ОТП Банк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Альфа Банк та інші тримають курс долара в межах 33 грн/долар і 34 грн/євро.

Раніше повідомлялося, до чого призведе тенденція до зрівняння курсу долара та євро в Україні.