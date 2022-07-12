Ощадбанк виплатить 410 млн грн пільг на комуналку: коли українці отримають гроші

Ощадбанк планує переказати залишки пільг за комуналку на рахунки 325 тисяч осіб. Ці кошти не були використані у опалювальному сезоні 2021-2022 років. Йдеться про суму 410 млн грн.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, регіональні органи соцзахисту перевірили суми залишків пільг, сформованих на облікових записах пільговиків станом на 1 червня. Перевірку завершено та інформацію передали до Ощадбанку. Зазначено, що про українців подбали, незважаючи на кризу, пов'язану з військовим станом та великою кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Стало відомо, що Ощадбанк переведе вказані кошти протягом поточного місяця. Пільговики отримають відповідні SMS (за наявності номера мобільного телефону банку) або повідомлення на електронну пошту.

Побачити стан рахунку за своїм обліковим записом можна у персональному кабінеті на офіційному сайті Ощадбанку. Якщо пільговик не має рахунку, його можна відкрити, подавши відповідну заяву до АТ "Ощадбанк". Це потрібно зробити до грудня 2022 року.

Нагадаємо, що споживачі не звільняються від сплати комунальних платежів під час війни. Накопичені борги потрібно буде погашати у повному обсязі.

Деякі українці можуть звільнити від оплати за розподіл газу. Кабмін подав у ВРУ проекти законів щодо заборони підвищувати тарифи на комуналку у період воєнного стану. Мораторій коштуватиме 264 млрд грн.

Нагадаємо, що українців здивував новий платіж, який під час війни з'явився у рахунках за комуналку.