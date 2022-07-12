В Ахмєтова розповіли деталі: що роблять із виданнями та як довго мовитимуть телеканали

В Ахмєтова розповіли деталі: що роблять із виданнями та як довго мовитимуть телеканали
© unsplash

Компанія SCM 12 липня розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій “Медіа Групи Україна”. Як заявила директор із комунікацій SCM Наталія Ємченко, відповідні документи буде надіслано уповноваженим державним установам починаючи вже від сьогодні.

Мова йде про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані Медіа Групою Україна від держави, інформує ZN.ua.

Паралельно сьогодні буде розпочато процес припинення випуску друкованих засобів масової інформації, які входять до холдингу.

“Згідно законодавства України, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення друкованих ЗМІ автоматично позбавляє компанії-власники статусу ЗМІ і вони мають завершити діяльність. Швидкість ухвалення рішення щодо анулювання ліцензій після подання відповідних заяв – відповідальність держави”, - заявили в компанії та додали, то процес може тривати від місяця до двох.

“На цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом). Вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках Групи припиняється”, - додала Ємченко.

Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіа-групи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі у Польщі. Зазначається, що о 00:00 12 липня 2022 року МГУ припинила оновлення своїх онлайн-медіа.

Що стосується журналу Vogue, то механізм співпраці буде визначено окремо із власником бренду CondeNast шляхом консультацій.

“Усі відносини із партнерами Групи будуть обговорюватись окремо. Всі активи МГУ (за виключенням ліцензій) залишаються у її власності. Мова йде про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі - «Україна», «Україна 24», «Сьогодні». Майбутню долі цих активів буде визначено менеджментом у найближчі дні”, - додали в компанії.


Ірина Знась, ZN.ua





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