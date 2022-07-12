Антибіотики продаватимуть за електронним рецептом із серпня

МОЗ хоче контролювати вживання антибіотиків.

Антибіотики продаватимуть за електронним рецептом із серпня
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У Міністерстві охорони здоров'я запроваджують із серпня місяця перший етап переходу на видачу електронних рецептів на рецептурні препарати. Почнуть із електронних рецептів на антибіотики.

У Міністерстві сподіваються у такий спосіб взяти під контроль проблему неконтрольованого вживання лікарських засобів. За допомогою контролю над видачею електронних рецептів зможуть відстежити реальну картину про обсяги вживання антибіотиків в Україні.

Паралельно, зазначають у МОЗ, лікарі зможуть виписувати паперові рецепти, якщо заклад охорони здоров'я, до якого звертається пацієнт, не підключений до електронної системи охорони здоров'я (ЄЗОЗ). Перехідний етап триватиме до кінця року. У цей час пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом, в якому буде вказано діючу речовину.

Раніше повідомлялося, що Національна служба здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я та вся українська система охорони здоров'я загалом до війни готові не були. Докладніше про те, з чим зіткнулися лікарі у перші дні війни читайте у матеріалі Алли Котляр "Лікарні на лінії зіткнення: перші місяці роботи".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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