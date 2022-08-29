НБУ підвищив офіційний курс євро: що відбувається на ринку валют наприкінці серпня

Офіційний курс євро у понеділок, 29 серпня, НБУ підвищив до 36,54 гривні за євро. Водночас, долар залишається на тому ж рівні, який Нацбанк зафіксував 21 липня - 36,56 грн/долар.

На міжбанківському ринку станом на 29 серпня долар у середньому купують по 36,56 грн, а продають – по 36,93 грн. Євро у покупці коштує 36,56 грн/долар, а продають європейську валюту за 36,93 грн/долар.

Щодо банків, то найвигідніший курс у понеділок в Укрсиббанку та OTP Банку. У ПриватБанку долар купують по 39,5 грн, а продають по 39,9 грн./долар. В Ощадбанку курс сильно не відрізняється – 39,8 грн/долар та 39,99 грн/долар відповідно.

Українці з нетерпінням чекають осінь, щоб побачити, як зміниться курс долара. Експерти не очікують, що валюта перетне позначку 41 гривню. При цьому євро зараз менш стабільний, він то прирівнюється до долара, то знову йде в невеликий відрив.

Попит українців на валюту зараз впав, що є стримуючим фактором до стрибка курсу. Охочих купити валюту не багато, бо люди просто не мають зайвих грошей. Також на гривню продовжуватимуть впливати проблеми фінансування дефіциту держбюджету та ситуація на фронті.

Раніше низка експертів спрогнозувала курс долара у вересні.